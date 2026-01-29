बिहार में महिला दारोगा से शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवक ने उठाया खौफनाक कदम

ETV Bharat / state

गया: बिहार के गयाजी में महिला दारोगा से एकतरफा प्यार की सनक में एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की. युवक ने महिला दारोगा से प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा था. एक तरफा प्यार को महिला दारोगा ने ठुकरा दिया, जिसके बाद युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया. आत्महत्या का प्रयास का मामला सामने आते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है.

शादी से किया इनकार तो उठाया खौफनाक कदम: यह मामला गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र का है. युवक गयाजी में पोस्टेड एक महिला दारोगा से प्यार करता था लेकिन उसका प्यार एक तरफा था. बीते बुधवार को युवक रामपुर थाना क्षेत्र में महिला दारोगा के पास पहुंचा और प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रख दिया. हालांकि महिला दारोगा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. वहीं युवक ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की.

कहां का रहने वाला है युवक: युवक की स्थिति बिगड़ते देख तुरंत इसकी सूचना रामपुर थाना की पुलिस को दी गई. इसके बाद युवक को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है, कि युवक ने अपने पास कीटनाशक रखा था. महिला दारोगा ने जैसे ही शादी का प्रस्ताव ठुकराया, उसके बाद उसने कीटनाशक खा लिया. युवक लखीसराय का रहने वाला है. वह लखीसराय का एक व्यवसायी बताया जा रहा है.

6 साल से महिला दारोगा को जानता है: फिलहाल मेडिकल में भर्ती युवक का दावा है, कि वह महिला दारोगा को 6 साल से जानता है. दोनों ही परिचित हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं. उसने शादी का प्रस्ताव रखा था, जो टूट गया. इसके बाद उसने यह घातक कदम उठाया. जानकारी के अनुसार आत्महत्या की कोशिश करने वाला लखीसराय का युवक चारपहिया वाहन से बुधवार को गया पहुंचा था.

दारोगा से करना चाहता था शादी: गया पहुंचने के बाद युवक ने महिला दारोगा के साथ प्यार और शादी का प्रस्ताव रखा था. वहीं, पुलिस के अनुसार युवक सनकी है. फिलहाल उसका अस्पताल इलाज चल रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

युवक को लेकर क्या बोली पुलिस?: इस संबंध में रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि युवक सनकी प्रवृत्ति का है. पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. युवक के परिजनों से भी बात की गई है. एक महिला दारोगा से प्यार करने और शादी का प्रस्ताव उसने रखा था.

"युवक सनकी प्रवृत्ति का है. उसने महिला दारोगा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. विरोध के बाद उसने कीड़ा मारने वाली दवा खा ली. फिलहाल जहर खाने वाले युवक का इलाज मेडिकल में चल रहा है. पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी है."- दिनेश बहादुर सिंह, थानाध्यक्ष, रामपुर

