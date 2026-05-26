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गर्लफ्रेंड की अनोखी शर्त पूरी करने यूपी से दतिया पहुंचा युवक, खुद अस्पताल मिलने पहुंचे डीएम

दतिया कलेक्टर ने चंदौली से आए युवक के साथ ली सेल्फी ( ETV Bharat )

प्रेमिका की जिद को पूरा करने के लिए राजकुमार चंदौली से पहले झांसी और फिर झांसी से शुक्रवार को दतिया पहुंचा. लेकिन जैसा उसने सोचा था उस दिन वैसा हो ना सका. शनिवार और रविवार को कलेक्ट्रेट की छुट्टी होने की वजह से वहां पहुंचने पर भी कलेक्टर से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी. आखिरकार दो दिन किसी तरह होटल में गुजरने के बाद राजकुमार सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा लेकिन तब भी मुलाक़ात नहीं हो सकी क्योंकि, दतिया कलेक्टर सभी विभागों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे.

असल में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाला राजकुमार गुप्ता पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और युवती से प्रेम करता है. लेकिन अपने प्रेम को साबित करने के लिए उसकी प्रेमिका ने एक अजीब शर्त उसके सामने रख दी कि अगर वह उससे सच्चा प्रेम करता है तो दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के साथ एक सेल्फी लेकर आए. और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा.

दतिया: अपने प्रेम की परीक्षा देने एक युवक उत्तर प्रदेश से 600 किलोमीटर दूर दतिया पहुंचा जहां गर्लफ्रेंड की शर्त के मुताबिक उसे कलेक्टर के साथ सेल्फी लेनी थी. लेकिन कलेक्टर से मुलाक़ात के पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्प्याल में भर्ती होना पड़ा. हालांकि बाद में दतिया कलेक्टर ख़ुद युवक से मिलने अस्पताल पहुंचे.

अचानक गर्मी से बिगड़ी तबीयत तो कर्मचारियों ने अस्पताल में कराया भर्ती

राजकुमार दतिया के गर्मी भरे मौसम को झेल नहीं पाया और तेज सिर दर्द के साथ अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. राजकुमार ने अपने आने की वजह भी उन कर्मचारियों को बतायी कि उसका कलेक्टर से मिलना बहुत जरूरी है. लेकिन बिगड़ी तबीयत को देखते हुए उसका इलाज भी जरूरी था इसलिए उसे अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए रुकना पड़ा.

कलेक्टर को लगी जानकारी तो बैठक के बाद मिलने पहुंचे, सेल्फी भी खिंचवाई

इधर जब मीटिंग ख़त्म हुई तो कलेक्टर को पता चला कि कार्यालय परिसर में उनसे मिलने आए युवक की तबीयत बिगड़ी है. किसी ने उन्हें बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है. हालांकि कुछ देर में जब अस्पताल से कर्मचारी उनके पास पहुंचे और सारा माजरा बताया तो कलेक्टर भी हैरान हो गए. जिसके बाद वह तुरंत दतिया अस्पताल में राजकुमार से मिलने पहुंचे. उससे बात की और फिर उसके मोबाइल फ़ोन से कुछ सेल्फी फ़ोटोज़ और वीडियो भी बनवाए. जिन्हें युवक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया.

'कलेक्टर साहब ने टूटने से बचा लिया रिश्ता'

टैक्सी ड्राइवर राजकुमार का कहना था, " मैं कलेक्टर साहब से बहुत प्रभावित था उनकी काफ़ी सारी रील्स देखता रहता था. वे अच्छा काम करते हैं. मेरी गर्लफ्रेंड ने शर्त रखी थी कि मैं उनके साथ सेल्फी लेकर आऊं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिश्ता ख़त्म कर लेगी. लेकिन कलेक्टर की शालीनता की वजह से उन्होंने मेरे साथ सेल्फी लेकर मेरा रिश्ता टूटने से बचा लिया.

'मैंने उसे कहा, बंगले पर मिलने आ जाते वह ऑफिस में ही मुलाक़ात कर साथ फोटो लेना चाहता था'

वहीं दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े का कहना है, "मीटिंग के दौरान सूचना आई कि युवक को हार्ट अटैक आया है या कुछ दिक्कत हुई है. तत्काल हमने सीएमएचओ को बाहर भेजा और उसके बाद उन्होंने युवक को अस्पताल पहुंचाया. वह सेफ है, स्टेबल है. अस्पताल में अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती था. बाद में जानकारी आई कि युवक यूपी से लगभग 600 किलोमीटर दूर यहां दतिया में कलेक्टर से मिलना चाहता था."

उन्होंने आगे कहा, "उसके परिजन या दोस्तों ने कहा होगा कि कलेक्टर साहब से मिल के आए, इसलिए वह यहां आया था. तीन दिन से वह ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहा था. जब मैंने उससे कहा कि बंगले पर आकर या किसी कार्यालय में भी मिल सकते थे. तो उसका कहना था कि मैं ऑफिस में आपके साथ फोटो लेना चाहता हूं. इसलिए वह सोमवार का इंतजार कर रहा था. हमने अस्पताल जाकर उसकी तबीयत देखी.. वह स्वस्थ है. भगवान से कामना करते हैं कि वह स्वस्थ रहे, अच्छा रहे."