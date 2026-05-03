बक्सर स्टेशन पर सनसनीखेज हादसा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे बूढ़े की बची जान
बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक अनजान यात्री ने बहादुरी दिखाते हुए चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे शख्स की जान बचा ली. पढ़ें-
Published : May 3, 2026 at 5:59 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक भयावह हादसा होते-होते टल गया. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री के संतुलन बिगड़ने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर जाने की घटना ने सबको सन्न कर दिया. हालांकि एक अनजान यात्री की त्वरित बहादुरी ने उसकी जान बचा ली.
हादसा कैसे हुआ: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के 53 वर्षीय कामेश्वर पासवान 03293 पटना-नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ने बक्सर स्टेशन पहुंचे थे. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी. जैसे ही वे स्लीपर कोच में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेन चल पड़ी और वे प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच फंस गए. ट्रेन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही थी.
अनजान यात्री ने बचाई जान: इस खतरनाक स्थिति में पास खड़े एक यात्री ने बिना सोचे-समझे कामेश्वर पासवान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया. उसने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक पूरी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर नहीं गई. कामेश्वर प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच संकरी जगह में फंसे रहे, जिससे उनकी जान बच गई.
वीडियो हुआ वायरल: इस पूरे घटनाक्रम को एक अन्य यात्री ने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उस अनजान व्यक्ति की साहसिकता देखकर लोग उनकी भरपूर सराहना कर रहे हैं. घटना के दौरान मौजूद अन्य यात्रियों ने ट्रेन गुजरने के बाद मिलकर कामेश्वर को बाहर निकाला.
रेलवे अस्पताल में इलाज: घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान मौके पर पहुंचे. घायल यात्री को रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. राहत की बात यह है कि इस हादसे में कामेश्वर पासवान को केवल पैरों में हल्की चोट आई है.
आरपीएफ अधिकारी का बयान: आरपीएफ थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि यात्री ट्रेन में चढ़ते समय असंतुलित होकर गिर गए थे, लेकिन सहयात्रियों की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, एक ट्रेन छूट जाने से कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन जान चली जाए तो कुछ नहीं बचता.
“इस तरह की घटनाएं सभी के लिए सीख हैं. जीवन अनमोल है. एक ट्रेन छूट जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जान चली जाए तो उसकी भरपाई संभव नहीं है. यात्रियों को कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए.”- कुंदन कुमार, आरपीएफ थाना प्रभारी
यात्रियों को सलाह: रेलवे अधिकारियों ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. अगर ट्रेन पकड़ने में दिक्कत हो तो रेलवे कर्मियों या आरपीएफ की मदद लें. स्टेशनों पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं और हर जरूरतमंद यात्री की मदद के लिए तैयार रहते हैं.
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