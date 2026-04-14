गढ़वा का श्रवण कुमार! घायल मां को ठेले पर बैठाकर बेटा पहुंचा सदर अस्पताल
गढ़वा में एक शख्स अपनी मां को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंच गया.
Published : April 14, 2026 at 7:17 PM IST
गढ़वा: जिले में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक महिला को उसके परिजन ठेले पर बैठाकर दो किलोमीटर का सफर तय कर सदर अस्पताल पहुंचे. यह घटना सोमवार को रेलवे स्टेशन के पास हुई.
क्या है पूरा मामला
रेलवे स्टेशन के पास सड़क पार करती हुई इंजोरिया कुंवर नाम की महिला अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आ गईं. हादसे में महिला के हाथ में गंभीर चोट आई. घायल महिला के बेटे ने मां को दर्द से तड़पता देख बिना समय गंवाए अपनी मां को ठेले पर बैठाकर दो किलोमीटर का सफर तय किया और उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने महिला का टूटा हुआ हाथ बैंडेज किया. फिलहाल महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती रखा गया है.
सिविल सर्जन का बयान
इस मामले में गढ़वा के सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ कनेडी ने बताया कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी ने उनसे संपर्क किया. उन्होंने कहा, “एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है. 108 एम्बुलेंस को सूचना हुई होगी, लेकिन वह व्यस्त रहा होगा, इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका.”
डॉ. कनेेडी ने आम लोगों से अपील की कि दुर्घटना या किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उनसे सीधे संपर्क करें, ताकि एम्बुलेंस सेवा तुरंत उपलब्ध कराई जा सके.
ये भी पढ़ें:
237 एंबुलेंस के लिए जारी होगा टेंडर, दिसंबर में चालू हो जाएगा 500 बेड का अस्पताल, अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने किया औचक निरीक्षण
एंबुलेंस नहीं मिली, तो बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर पैदल निकल गया सबर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग