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पत्नी पर तेजाब फेंकने वाले पति को 14 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना भी लगा

कोर्ट ने कहा कि इस घटना का केवल तात्कालिक असर नहीं हुआ है बल्कि इसका असर पीड़िता के पूरे जीवन भर रहेगा.

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कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 11:53 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंकने के आरोपी को 14 सालों की सश्रम कैद की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशंस जज प्रयांक नायक ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माने की ये रकम अपनी पत्नी को देगा और अगर वो ये रकम अदा नहीं करता है तो उसकी सजा एक साल और बढ़ा दी जाएगी.

कोर्ट ने जिला विधिक सहायता केंद्र को निर्देश दिया कि वो कानून के मुताबिक पीड़िता को दिया जाने वाले मुआवजे की रकम का आकलन करें.

क्या है पूरा मामला

मामला 8 अगस्त 2022 का है. पति और पत्नी अलग-अलग रह रहे थे. घटना के दिन महिला अपने पति से मिलने गई थी. जहां कहासुनी होने के बाद विवाद हो गया. जब वो अपने पति से मिलकर अपने घर लौटी तो करीब शाम 5.30 बजे उसका पति आया और उस पर तेजाब फेंक दिया. तेजाब फेंकने के बाद उसकी हालत खराब हो गई. जिसके बाद महिला की मां और पड़ोसी मिलकर उसे अस्पताल ले गए. तेजाब से उसके चेहरे और कान झुलस गए थे. तेजाब की बूंदों से आसपास खेल रहे बच्चे भी घायल हो गए.

इस घटना के दो दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया. तीस हजारी कोर्ट ने पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए का दोषी पाते हुए 14 सालों के सश्रम कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि इस घटना का केवल तात्कालिक असर नहीं हुआ है बल्कि इसका असर पीड़िता के पूरे जीवन भर रहेगा.

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