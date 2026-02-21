सनकी आशिक! शादी से इनकार करने पर पहले दी जान से मारने की धमकी, फिर घर में लगा दी आग
इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 21, 2026 at 4:46 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले के आनी उपमंडल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक युवक ने पहले तो पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फिर उनके घर में आग लगा दी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.
फोन पर दी थी जान से मारने की धमकी
कटाहर निवासी और पीड़ित राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पंकज शर्मा नामक युवक ने दो दिन पहले उन्हें फोन कर धमकी दी थी. उसने कहा था कि यदि उसकी शादी उनकी बेटी से नहीं करवाई गई तो वह पूरे घर को आग लगाकर राख कर देगा. परिवार ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरोपी ऐसा कदम उठा लेगा.
रात में लगी आग, पड़ोसन ने बचाई जान
राजेश ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था. लगभग 10:30 बजे उनकी पड़ोसन गुड्डी देवी ने शोर मचाकर बताया कि घर में आग लग गई है. शोर सुनकर परिवार के सदस्य तुरंत बाहर निकले और गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस चौकी लुहरी को दी गई.
आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस
घर में लगी आग के चलते देवदार की लकड़ी, सेब की जालियां, प्लास्टिक किल्टे, ईंधन की लकड़ी और बिजली मीटर की तारें जलकर नष्ट हो गईं. बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया. थाना आनी में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: रिज मैदान पर मुश्किल में फंसा पर्यटक, फिर शिमला पुलिस ने चेहरे पर लौटाई मुस्कान