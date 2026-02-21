ETV Bharat / state

सनकी आशिक! शादी से इनकार करने पर पहले दी जान से मारने की धमकी, फिर घर में लगा दी आग

कुल्लू: कुल्लू जिले के आनी उपमंडल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक युवक ने पहले तो पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फिर उनके घर में आग लगा दी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. फोन पर दी थी जान से मारने की धमकी कटाहर निवासी और पीड़ित राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पंकज शर्मा नामक युवक ने दो दिन पहले उन्हें फोन कर धमकी दी थी. उसने कहा था कि यदि उसकी शादी उनकी बेटी से नहीं करवाई गई तो वह पूरे घर को आग लगाकर राख कर देगा. परिवार ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरोपी ऐसा कदम उठा लेगा. रात में लगी आग, पड़ोसन ने बचाई जान