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शादी-शुदा बेटी को डेढ़ साल बाद ससुराल से ले गया पिता, करवाई दूसरी जगह शादी, जानिए पूरा मामला

जोधपुर : जिले में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपनी शादी-शुदा बेटी को ससुराल से वापस ले गया. मामले के अनुसार बेटी के ससुराल वालों ने उसके भाई की शादी नहीं करवाई तो पिता बेटी को पति के घर से शादी के करीब डेढ़ साल बाद वापस ले आया. इतना ही नहीं उसकी शादी भी कहीं और करवा दी. इसको लेकर पीड़िता के पति अरुण प्रजापत ने प्रतापनगर थाने में न्यायालय के जरिए अपने ससुर सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि पति प्रमोद कुमार प्रजापत की ओर से न्यायालय में पेश इस्तगासे पर आदेश से मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. रिपोर्ट में बताया कि अरुण प्रजापत का विवाह नवंबर 2023 में पोकरराम की पुत्री लीला से हुआ था. विवाह के एक से डेढ़ वर्ष तक सही ढंग से आना जाना रहा. विवाह से पहले दोनों परिवार में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी कि परिवादी के साले की सगाई करवानी होगी, लेकिन कुछ समय बाद ही अरुण के ससुर ने उसके पिता से कहा कि उसके बेटे नरेश की सगाई करवाओ. ऐसा नहीं करने पर बेटी लीला को वापस घर ले जाने की धमकी देने लगा.

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जुलाई 2025 में पोकरराम और अन्य लोग अरुण के घर आए और कहा कि या तो आटा साटा के लिए लड़की दो या 15 लाख रुपए दो. दोनों में से एक काम करना पड़ेगा नहीं तो अपनी बेटी को ले जाएंगे. परिवादी के परिवार वालों ने पैसे देने से मना किया तो पोकरराम लीला को लेकर चले गए. जाते समय कहा कि 15 लाख लेकर आना और लीला को ले जाना नहीं तो परिवार की बहू को भूल जाना.

बेटी की शादी दूसरे से कर दी : लीला के जाने के बाद अरुण के परिवार ने पोकरराम से कई बार संपर्क किया, उनके घर गए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा. उसने साफ कहा कि या तो 15 लाख रुपए या फिर आटा साटा के तहत बेटे की अपने परिवार में सगाई करवाएं. 2026 फरवरी में अरुण को पता चला कि पोकरराम ने उसकी पत्नी का विवाह मुकेश नामक व्यक्ति से कर दिया है. इसको लेकर पहले रिपोर्ट दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट से आदेश कर केस दर्ज करवाया है.