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दुर्गम चट्टान से अलकनंदा नदी में उतरा शख्स, कुछ सेकंड तैरने के बाद हुआ ओझल, तलाश शुरू

चमोली में अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति बह गया. परिजनों ने व्यक्ति के मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही है.

Alaknanda River
अलकनंदा नदी में व्यक्ति बहा (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
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कर्णप्रयाग: चमोली जिले के कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में तैरने के बाद एक व्यक्ति बह गया. व्यक्ति के बहने की सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस का नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है. व्यक्ति के परिजनों का कहना है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था.

पुलिस को लोगों द्वारा मिली सूचना के मुताबिक, मंगलवार को कर्णप्रयाग नगर में पोखरी विकासखंड निवासी सतीश कुमार खाली, नदी के बीच एक दुर्गम चट्टान पर खड़ा था. कुछ देर बाद वह चट्टान से नदी की ओर उतरा और तैरते हुए आगे बढ़ने लगा. लेकिन अलकनंदा के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया. सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और उसकी तलाश शुरू कर दी. एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें नदी में संभावित स्थानों पर सर्च अभियान चला रही है. पुलिस के मुताबिक, सतीश कुमार खाली अचानक घर से निकल गया था. परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान था.

चमोली में अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति बह गया (VIDEO-ETV Bharat)

उधर, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि, जिस चट्टान से सतीश नदी में उतरा वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है. स्थानीय लोगों के अनुसार जिस चट्टान पर सतीश दिखाई दिया, वहां न तो सामान्य रास्ते से पहुंचा जा सकता है और न ही आसानी से रस्सी के सहारे वहां पहुंचना संभव है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सतीश नदी को तैरकर उस दुर्गम चट्टान तक पहुंचा होगा.

लोगों के मुताबिक, सतीश अच्छा तैराक था. चट्टान पर पहुंचने के बाद वह कुछ समय तक वहां दिखाई देता रहा. इसके बाद उसने अलकनंदा नदी में उतरकर तैरना शुरू किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह काफी दूरी तक नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन धीरे-धीरे नदी का बहाव तेज होता गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया.

हालांकि, सतीश उस दुर्गम चट्टान तक आखिर कैसे पहुंचा? इसे लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है. हालांकि उसके तैराक होने और चट्टान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नदी तैरकर वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

व्यक्ति के नदी में बहने की सूचना मिलते ही पुलिस मय फोर्स मौके पर पहुंची. लापता सतीश कुमार खाली की तलाश के लिए एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. नदी के संभावित स्थानों पर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है.
-विनोद थपलियाल, कोतवाल-

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