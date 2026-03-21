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युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी और उसके प्रेमी पर जहर देने का आरोप

मौके पर परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

चित्तौड़गढ़ : जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वनी गांव में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में पुलिस ने आत्महत्या दुष्प्रेरणा का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मेडिकल बोर्ड में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है. निकुंभ थानाधिकारी रामसिंह ने बताया कि वनी गांव निवासी 36 वर्षीय महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाट शुक्रवार शाम 4 बजे घर से निकला था. इसके डेढ़ घंटे बाद साढ़े पांच बजे उसे गंभीर हालत में निकुंभ चिकित्सालय ले गए. यहां से उसे गंभीरावस्था में चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया. यहां श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां रात को चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया था. शनिवार को ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर दिया और पोस्टमार्टम से ही इनकार कर दिया. पढे़ं. बेटे के साथ थाने जा रही महिला की कार से कुचलकर हत्या, लेन देन का था दो परिवारों में विवाद ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के समय महेन्द्र अपने खेत पर था, जहां उसकी पत्नी सीमा जाट, उसका मित्र शौकीन मेनारिया व उसका साला भी मौजूद थे. इससे पहले महेन्द्र और शौकिन के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद तीनों ने मिलकर महेन्द्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची और जहर दे दिया. महेन्द्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया और तीनों वहां से भाग गए.