युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी और उसके प्रेमी पर जहर देने का आरोप
घटना के समय महेन्द्र अपने खेत पर था, जहां उसकी पत्नी सीमा जाट, उसका मित्र शौकीन मेनारिया व उसका साला भी मौजूद थे.
Published : March 21, 2026 at 4:50 PM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वनी गांव में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में पुलिस ने आत्महत्या दुष्प्रेरणा का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मेडिकल बोर्ड में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है.
निकुंभ थानाधिकारी रामसिंह ने बताया कि वनी गांव निवासी 36 वर्षीय महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाट शुक्रवार शाम 4 बजे घर से निकला था. इसके डेढ़ घंटे बाद साढ़े पांच बजे उसे गंभीर हालत में निकुंभ चिकित्सालय ले गए. यहां से उसे गंभीरावस्था में चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया. यहां श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां रात को चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया था. शनिवार को ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर दिया और पोस्टमार्टम से ही इनकार कर दिया.
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ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के समय महेन्द्र अपने खेत पर था, जहां उसकी पत्नी सीमा जाट, उसका मित्र शौकीन मेनारिया व उसका साला भी मौजूद थे. इससे पहले महेन्द्र और शौकिन के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद तीनों ने मिलकर महेन्द्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची और जहर दे दिया. महेन्द्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया और तीनों वहां से भाग गए.
प्रेम प्रसंग या लेनदेन का विवाद : ग्रामीणों का आरोप है कि महेन्द्र और शौकिन मेनारिया के बीच पिछले कुछ वर्षों से गहरी दोस्ती थी. शौकिन का महेन्द्र के घर आना-जाना था. ग्रामीणों के अनुसार शौकिन मेनारिया और महेन्द्र की पत्नी सीमा के बीच नजदीकियां थी. इसकी पूरे गांव को जानकारी थी. रोक-टोक नहीं होने से शौकिन का हौंसला बढ़ गया. यह भी आरोप है कि शौकिन मेनारिया और महेन्द्र जाट के बीच जमीन के सौदे को लेकर 30-40 लाख रुपए का विवाद चल रहा था. प्रॉपर्टी व्यवसाय करने वाले शौकिन ने महेन्द्र की हाईवे की जमीन बिकवाई थी और उसकी रकम से एक कार खरीदी थी, जिसे महेन्द्र ही चलाता था. ग्रामीणों का आरोप है कि लेनदेन और कथित प्रेम प्रसंगों के चलते महेन्द्र को जहर दिया गया है.
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शव के अंतिम संस्कार से कर दिया इनकार : ग्रामीणों एवं परिजनों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात करना पड़ा. ग्रामीणों ने शव के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया. यहां पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्री जगपुरा ने निष्पक्ष अनुसंधान की मांग की. काफी देर समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, लेकिन बाद में शव उठाने और अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया. इस पर निकुंभ थानाधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे. यहां उन्होंने बताया कि निकुंभ थाना पुलिस ने शौकिन मेनारिया और सीमा जाट के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है. किसानों के धरने के दौरान थानाधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. महेन्द्र के घर में उसकी वृद्धा मां, एक बेटी और बेटा है.