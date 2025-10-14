ETV Bharat / state

मुरैना में महिला को भगाने के शक में युवक को किया किडनैप, जंगल में पीट-पीट कर ले ली जान

मुरैना के नूराबाद थानाक्षेत्र की वारदात, प्रेम-प्रसंग के शक में युवक की बुरी तरह से पिटाई. अस्पताल में इलाज के दौरान तीन दिन बाद मौत.

man beaten to death in Morena
प्रेम-प्रसंग के शक में युवक की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 6:54 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: मुरैना से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां प्रेम-प्रसंग के शक में कुछ दरिंदों ने एक युवक को बंधक बनाकर जंगल में बेरहमी से पीटा. तीन दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया. मामले में पुलिस ने चार नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

8 अक्टूबर की रात युवक बाजार से लौट रहा था तभी कुछ लोगों ने उसका कर लिया अपहरण

घटना मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र के दौरावली गांव से जुड़ी है. जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र उर्फ पठान गुर्जर, देवरी सहराना गांव का रहने वाला था. इन दिनों वह अपने मामा सुरेंद्र गुर्जर के घर बमरौली गांव में रह रहा था. 8 अक्टूबर की रात धर्मेंद्र बाजार से लौट रहा था तभी कुछ लोगों ने उसे जड़ेरुआ गांव के पास घेर लिया. उसे जबरन कार में बिठाकर जंगल में ले गए. वहां पत्थरों पर पटक-पटककर बेरहमी से उसकी पिटाई की, और फिर रात के अंधेरे में उसे सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए.

नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी (ETV Bharat)

नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी को उसी दिन खबर मिली कि दौरावली गांव के पास सड़क किनारे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. खबर मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायल युवक को वाहन में रखा और उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची.

अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया. घायल धर्मेंद्र के बयान और शिकायत पर रविंद्र गुर्जर, निहाल गुर्जर, भारत गुर्जर, कपूरा गुर्जर और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया. शुक्रवार और शनिवार की रात युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया. ग्वालियर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

महिला को भगाने के शक में उसके परिजनों ने युवक पर किया हमला

man beaten to death in Morena
प्रेम-प्रसंग के शक में युवक की हत्या (ETV Bharat)

शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों क़ो सौंप दिया गया. पुलिस ने अब आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. गांव में तनाव का माहौल है. परिजन रो-रोकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं.इस मामले में नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने बताया कि यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ है. तीन महीने पहले एक महिला लापता हुई थी. परिजनों को शक था कि धर्मेंद्र उसे भगाकर ले गया है. इसी रंजिश में युवक की हत्या की गई है. चार नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Last Updated : October 14, 2025 at 7:57 PM IST

TAGGED:

MORENA NEWS
MORENA MAN BEATEN TO DEATH
NOORABAD TI SAURABH PURI
MAN BEATEN TO DEATH IN MORENA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिकल हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.