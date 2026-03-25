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गुरुग्राम में 8वीं मंजिल से गिरकर शख्स की मौत, पारस स्क्वायर बिल्डिंग के पास मिली लाश

गुरुग्राम: बुधवार को गुरुग्राम सेक्टर-63 पारस स्क्वायर बिल्डिंग से शख्स की मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि आनंद सुब्बाराव (54 वर्ष) स्क्वायर बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरा है. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है. आसपास के लोगों ने इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया.

गुरुग्राम में 8वीं मंजिल से गिरकर शख्सकी मौत: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक अभी तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि आनंद सुब्बाराव गुरुग्राम सेक्टर-63 पारस स्क्वायर बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरा है. आनंद सुब्बाराव कुछ समय पहले ही यहां रहने आया था. अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आनंद सुब्बाराव खुद 8वीं मंजिल से कूदा है, या फिर किसी ने धक्का दिया है. गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक "फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी की तलाशी ली जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम का पता चल सके. इसके अलावा आनंद सुब्बाराव के करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि इसके बारे में जानकारी मिल सके. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये अगर ये आत्महत्या है, तो मानिसिक या व्यक्तिगत कारण तो नहीं. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है."