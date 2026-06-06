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दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति ने 13 साल के बेटे संग दी जान

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना इलाके के छाज्जुपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घर के अंदर 54 वर्षीय व्यक्ति और उनके 13 वर्षीय मासूम बेटे के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान प्रवीन शर्मा (54 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रवीन का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जबकि उनका बेटा पास ही बेड पर मृत अवस्था में पाया गया.

परिवार के अनुसार घटना का पता शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे चला. जब प्रवीण के बुजुर्ग माता-पिता सोकर उठे. काफी देर तक कमरे में कोई हलचल न होने पर जब प्रवीण की मां ने सोचा कि बच्चे अब तक क्यों नहीं जागे, तब कमरे के भीतर का खौफनाक मंजर सामने आया. पिता दिनेश कुमार ने बताया कि सुबह साढ़े सात बजे उन्हें इस भयावह घटना की जानकारी मिली.

6 साल से पत्नी से अलग और डिप्रेशन में था मृतक

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीणशर्मा पिछले करीब 5 से 7 वर्षों से गंभीर मानसिक तनाव (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे. प्रवीण और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण उनकी पत्नी पिछले 6 सालों से अपने भाई के पास (मायके) रह रही थी. हालांकि, पिता दिनेश कुमार ने किसी भी प्रकार के दहेज विवाद या पुरानी रंजिश से साफ इनकार किया है. पत्नी के अलग रहने के कारण प्रवीण काफी परेशान रहते थे और गाजियाबाद से अक्सर छाज्जुपुर में अपने माता-पिता के पास आकर ही रहते थे.