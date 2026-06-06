ETV Bharat / state

दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति ने 13 साल के बेटे संग दी जान

पुलिस के मुताबिक पत्नी के अलग रहने के कारण प्रवीण काफी परेशान रहते थे और अक्सर छाज्जुपुर में माता-पिता के पास आकर ही रहते थे.

डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति ने 13 साल के बेटे संग दी जान
डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति ने 13 साल के बेटे संग दी जान (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना इलाके के छाज्जुपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घर के अंदर 54 वर्षीय व्यक्ति और उनके 13 वर्षीय मासूम बेटे के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान प्रवीन शर्मा (54 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रवीन का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जबकि उनका बेटा पास ही बेड पर मृत अवस्था में पाया गया.

परिवार के अनुसार घटना का पता शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे चला. जब प्रवीण के बुजुर्ग माता-पिता सोकर उठे. काफी देर तक कमरे में कोई हलचल न होने पर जब प्रवीण की मां ने सोचा कि बच्चे अब तक क्यों नहीं जागे, तब कमरे के भीतर का खौफनाक मंजर सामने आया. पिता दिनेश कुमार ने बताया कि सुबह साढ़े सात बजे उन्हें इस भयावह घटना की जानकारी मिली.

6 साल से पत्नी से अलग और डिप्रेशन में था मृतक

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीणशर्मा पिछले करीब 5 से 7 वर्षों से गंभीर मानसिक तनाव (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे. प्रवीण और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण उनकी पत्नी पिछले 6 सालों से अपने भाई के पास (मायके) रह रही थी. हालांकि, पिता दिनेश कुमार ने किसी भी प्रकार के दहेज विवाद या पुरानी रंजिश से साफ इनकार किया है. पत्नी के अलग रहने के कारण प्रवीण काफी परेशान रहते थे और गाजियाबाद से अक्सर छाज्जुपुर में अपने माता-पिता के पास आकर ही रहते थे.

दिनेश कुमार, मृतक का पिता (ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, पुलिस जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फॉरेंसिक (Crime) टीमों को मौके पर बुलाया. विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य और सबूत एकत्र किए हैं.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित भिजवा दिया है. पुलिस के अनुसार इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है. बच्चा खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ या उसे जहर आदि दिया गया, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

MURDER CASES IN DELHI NCR
SUICIDE CASES IN DELHI NCR
CRIMES IN DELHI NCR
MAN SUICIDE IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.