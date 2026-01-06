ETV Bharat / state

सागर एसपी ऑफिस में युवक ने लगाई सब्जी दुकान, कारण पूछने पर बताई ये कहानी

सागर : एसपी ऑफिस सागर में मंगलवार को सब्जी की दुकान देख आमजन और खुद पुलिसकर्मी हैरत में पड़ गए. जब लोगों ने उससे वहां सब्जी लगाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि कैसे पुलिस से परेशान होकर उसे ये सब करना पड़ा. सब्जी दुकान संचालक ने बताया कि उसने फेरी लगाने के लिए एक पुराना हाथ ठेला खरीदा था लेकिन कुछ दिनों बाद हाथ ठेला बेचने वाला उससे पैसे और हाथ ठेला छुड़ा कर ले गया. उसने तत्काल 112 पर फोन किया और पुलिस भी मौके पर आई लेकिन ना तो उसे हाथ ठेला वापस मिला और ना ही पैसे. पीड़ित ने कहा कि पुलिस उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है. मजबूरन पेट पालने के लिए उसने एसपी ऑफिस में ही सब्जी की दुकान लगा दी.

क्या है पूरा मामला?

शहर के शिवाजी वार्ड के रहने वाला कौशल राठौर सब्जी की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है. वह हरि सिंह गौर वार्ड में रहने वाले अशोक यादव से किराए पर हाथ ठेला लेकर सब्जी बेचता था लेकिन जुलाई 2025 में कौशल राठौर ने अशोक यादव से 6000 रुपए में हाथ ठेला खरीद लिया था. अशोक यादव की पत्नी बीमार थी और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने हाथ ठेला बेच दिया था. लेकिन 16 दिसंबर को अशोक और उसके साथी आए और कौशल से मारपीट कर हाथ ठेला और 2000 रु छीनकर चले गए.

सब्जी विक्रेता कौशल का आरोप है कि हाथठेला बेचने की बाकायदा लिखा पढ़ी भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने ना तो हाथ ठेला वापस दिलाया और ना ही उसके पैसे वापस दिलाए.