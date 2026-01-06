सागर एसपी ऑफिस में युवक ने लगाई सब्जी दुकान, कारण पूछने पर बताई ये कहानी
पुलिस थाने में नहीं हुई सुनवाई तो मजबूरी में एसपी दफ्तर में लगा ली सब्जी की दुकान, बोला- पेट पालने के लिए करना पड़ेगा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 2:39 PM IST
सागर : एसपी ऑफिस सागर में मंगलवार को सब्जी की दुकान देख आमजन और खुद पुलिसकर्मी हैरत में पड़ गए. जब लोगों ने उससे वहां सब्जी लगाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि कैसे पुलिस से परेशान होकर उसे ये सब करना पड़ा. सब्जी दुकान संचालक ने बताया कि उसने फेरी लगाने के लिए एक पुराना हाथ ठेला खरीदा था लेकिन कुछ दिनों बाद हाथ ठेला बेचने वाला उससे पैसे और हाथ ठेला छुड़ा कर ले गया. उसने तत्काल 112 पर फोन किया और पुलिस भी मौके पर आई लेकिन ना तो उसे हाथ ठेला वापस मिला और ना ही पैसे. पीड़ित ने कहा कि पुलिस उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है. मजबूरन पेट पालने के लिए उसने एसपी ऑफिस में ही सब्जी की दुकान लगा दी.
क्या है पूरा मामला?
शहर के शिवाजी वार्ड के रहने वाला कौशल राठौर सब्जी की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है. वह हरि सिंह गौर वार्ड में रहने वाले अशोक यादव से किराए पर हाथ ठेला लेकर सब्जी बेचता था लेकिन जुलाई 2025 में कौशल राठौर ने अशोक यादव से 6000 रुपए में हाथ ठेला खरीद लिया था. अशोक यादव की पत्नी बीमार थी और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने हाथ ठेला बेच दिया था. लेकिन 16 दिसंबर को अशोक और उसके साथी आए और कौशल से मारपीट कर हाथ ठेला और 2000 रु छीनकर चले गए.
सब्जी विक्रेता कौशल का आरोप है कि हाथठेला बेचने की बाकायदा लिखा पढ़ी भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने ना तो हाथ ठेला वापस दिलाया और ना ही उसके पैसे वापस दिलाए.
परेशान होकर एसपी ऑफिस में लगाई सब्जी की दुकान
कौशल राठौर ने कहा, '' इस मामले को तीन हफ्ते होने जा रहे हैं लेकिन ना तो पुलिस मेरी रिपोर्ट दर्ज कर रही है और ना ही मेरा हाथ ठेला वापस दिला रही है. मैं थाने में जाता हूं, तो मेरे से आवेदन लेकर मुझे भगा दिया जाता है. अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो मैं मजबूर होकर एसपी दफ्तर में ही सब्जी की दुकान लगा रहा हूं, जिससे अपने परिवार का पेट पाल सकूं. मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया है.
यह भी पढ़ें-
मौत के बाद शव का हो सम्मान, सड़क पर रखकर न हो तमाशा, शव प्रदर्शन पर कानून बनाने की मांग
कैलाश विजयवर्गीय के आने से पहले पार्षद ने ओवरब्रिज पर कर दिया खेला, देखें वीडियो
क्या है पुलिस का कहना?
इस मामले में एडिशनल एसपी संजीव अल्के ने कहा, '' कौशल राठौर नाम के व्यक्ति ने एक आवेदन दिया है कि जिस व्यक्ति से उसने हाथ ठेला खरीदा था, उसने वापस छीन लिया है और पैसे भी वापस नहीं दिए हैं. गोपालगंज थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है.''