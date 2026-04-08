नशा करने की शिकायत करना पड़ा भारी, आरोपी ने महिला पर 12 बार किया चाकू से किया वार
परिजनों का आरोप है कि आरोपी नशे का आदी है और अक्सर नशा करता था. पुलिस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है.
Published : April 8, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में पड़ोसी युवक के नशा करने की शिकायत करना एक महिला को भारी पड़ गया. आरोपी ने महिला से नाराज होकर उसपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद घायल को शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
घायल महिला अपने पति अजीम खान और बच्चे के साथ किराये के मकान में रहती है. उसके पति ने बताया कि बुधवार दोपहर वह घर पर खाना खाकर काम पर लौट रहा था, तभी पत्नी का फोन आया. पत्नी ने बताया कि ऊपर की मंजिल पर रहने वाले अफजल ने उसपर चाकू से हमला कर दिया है और कमरे को बाहर से बंद कर दिया है.
इसपर वह तुरंत घर वापस पहुंचा, जिसपर मकान का मुख्य गेट अंदर से बंद मिला. किसी तरह वह छत के रास्ते अंदर पहुंचा और ताला तोड़कर पत्नी को बाहर निकाला. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अफजल को उसके घर से हिरासत में ले लिया. घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने वाली कैट एंबुलेंस इंचार्ज शमा अंसारी ने बताया कि महिला पर 11-12 बार चाकू से वार किया गया है.
वहीं परिजनों का आरोप है कि आरोपी नशे का आदी है और अक्सर घर में नशा करता था. इसकी शिकायत करने पर उसने बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.
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