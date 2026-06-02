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मंगोलपुरी में साले ने की जीजा की चाकू गोदकर हत्या, मामले की जांच शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में आपसी पारिवारिक विवाद ने एक युवक की जान ले ली. दरअसल पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए पहुंचे युवक की कथित तौर पर उसके नाबालिग साले ने चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक अभिषेक की शादी कुछ साल पहले आरती से हुई थी. बताया गया कि अभिषेक नशे का आदी था, जिसके चलते पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. लगातार झगड़ों से परेशान होकर आरती अपने मायके में रहने लगी थी. परिजनों के मुताबिक अभिषेक इस बात से नाराज रहता था और अक्सर अपनी पत्नी को वापस साथ चलने के लिए दबाव बनाता था. आरोप है कि वह कई बार चाकू लेकर आरती के घर पहुंचता था और उसे धमकाने की कोशिश करता था. गत सोमवार करीब 11 बजे भी अभिषेक अपनी पत्नी के घर पहुंचा और वहां कहासुनी शुरू कर दी.

इसी दौरान आरती का नाबालिग भाई बीच-बचाव करने पहुंचा. आरोप है कि विवाद के दौरान अभिषेक ने अपने साले को धक्का दे दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया. इसके बाद नाबालिग ने चाकू उठाकर अभिषेक पर हमला कर दिया. हमले में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पत्नी आरती ने बताया अक्सर मेरा पति मुझे दहेज के लिए मारता था और शराब पिया करता था. काफी समय से पति से अलग अपने मैं घर पर रह रही थी. कल रात वह मेरे घर आया ओर मेरे ऊपर भी इसने चाकू से हमला किया. इसपर मेरा भाई बीच बचाव में आया तो उसने भाई से भी झगड़ा किया इसी दौरान मेरे भाई से गलती से उसे चाकू लग गया और मेरा पति घायल हो गया.