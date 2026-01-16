दिल्ली के हरी नगर में में 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
मृतक की पहचान कृष्णा के रूप में की गई है, जो कि परिवार का इकलौता लड़का था. मामले में जांच शुरू कर दी गई है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात हरी नगर में व्यक्ति की चाकू गोदकर युवक की हत्या कर दी. घटना में अन्य चार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. मृतक की पहचान कृष्णा के रूप में की गई, जिसकी उम्र 18 साल थी. उसके परिजनों ने बताया कि कृष्णा सुबह काम के लिए निकला था. जब वह काम से वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त प्रिंस का फोन आया कि उसका झगड़ा हो गया है.
दोस्त के साथ जाने के बाद दूसरे गुट के युवकों ने कृष्णा और प्रिंस पर हमला बोल दिया. इस दौरान कृष्णा पर चाकू से 25 से अधिक बार वार किए गए, जबकि प्रिंस मौके से फरार हो गया. घटना में उसे भी चोट आई है. सूचना मिलने पर कृष्णा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वह तीन बहनों का इकलौता भाई था. परिजनों की मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले और कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.
डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि जैतपुर थाना इलाके में लड़कों के दो गुट के बीच चाकूबाजी की घटना हुई है. इसमें एक युवक कृष्णा था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में एक नाबालिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे आगे पूछताछ चल रही है. पूछताछ में पता चला है कि यह विवाद दो पक्षों के बीच एक साझा परिचित को लेकर हुआ.
उन्होंने बताया कि मुख्य संदिग्ध, जिसकी पहचान दीपक के रूप में हुई है, कथित तौर पर इस घटना से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतकर्ता प्रिंस (19) को परेशान कर रहा था. समझौता बैठक के बहाने, पीड़ित रात 11:00 बजे विरोधी समूह से मिले. बैठक के दौरान कहासुनी शुरू हो गई जो जल्दी ही मारपीट में बदल गई, जिसमें संदिग्धों ने पीड़ितों पर चाकू से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गए.
