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बारां में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू गोदकर हत्या, हमलावर फरार

मृतक के पिता ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

मौके पर मौजूद पुलिस
मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 11:26 AM IST

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बारां : शुक्रवार देर रात शहर के शिवाजी कॉलोनी लाल बाई चौक में बदमाशों ने एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत ही गई. सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है.

पुरानी रंजिश का मामला : कोतवाली थानाधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस भजनलाल जांगिड़ ने बताया कि शुक्रवार देर रात शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें मनीष शर्मा की मौत हो गई. मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, फिलहाल हमलवार फरार है. पुलिस टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

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पुलिस ने बताया कि पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा अंबेडकर सर्किल से नारेड़ा रोड होते हुए घर की तरफ आ रहा था. इस दौरान रास्ते में रोक कर राजेंद्र गहलोत, कमल गहलोत, मुकेश यादव ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. इनका आपसी में कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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