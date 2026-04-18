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बारां में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू गोदकर हत्या, हमलावर फरार

बारां : शुक्रवार देर रात शहर के शिवाजी कॉलोनी लाल बाई चौक में बदमाशों ने एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत ही गई. सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया गया है.

पुरानी रंजिश का मामला : कोतवाली थानाधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस भजनलाल जांगिड़ ने बताया कि शुक्रवार देर रात शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां पर चाकू से हमला कर दिया. इसमें मनीष शर्मा की मौत हो गई. मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, फिलहाल हमलवार फरार है. पुलिस टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

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