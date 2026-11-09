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दिल्ली: बवाना में मामूली कहासुनी के बाद युवक की चाकू गोदकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

बवाना में युवक की चाकू गोदकर हत्या. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के बवाना थाना क्षेत्र स्थित जेजे कॉलोनी में दीपावली की खुशियों के बीच खूनी वारदात सामने आई है. यहां मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात में 25 वर्षीय बाली की जान चली गई. जिस घर में दीपावली की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. पुलिस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है और दो की तलाश कर रही है.

एक तरफ जहां पूरा देश दीपावली के त्योहार की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल गईं. बताया जा रहा है कि ई-ब्लॉक में रहने वाले 25 वर्षीय बाली का किसी युवक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया और बाली पर तेजधार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.