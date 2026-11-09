दिल्ली: बवाना में मामूली कहासुनी के बाद युवक की चाकू गोदकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी
बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 9, 2026 at 3:58 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के बवाना थाना क्षेत्र स्थित जेजे कॉलोनी में दीपावली की खुशियों के बीच खूनी वारदात सामने आई है. यहां मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात में 25 वर्षीय बाली की जान चली गई. जिस घर में दीपावली की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. पुलिस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है और दो की तलाश कर रही है.
एक तरफ जहां पूरा देश दीपावली के त्योहार की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए मातम में बदल गईं. बताया जा रहा है कि ई-ब्लॉक में रहने वाले 25 वर्षीय बाली का किसी युवक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया और बाली पर तेजधार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
परिवार का एकमात्र कमाने वाला शख्स था बाली
चाकू के वार से बाली गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजनों के मुताबिक, बाली मेहनत-मजदूरी यानी बेलदारी का काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. इस वारदात के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाली को नजदीकी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.
इन्होंने बताया कि मेरे पास फोन आया तो मुझे बताया कि मेरे भाई के चाकू मारा गया है ओर गंभीर हालत में है में उसे लेके हॉस्पिटल गया तो वहां से उसे रेफर कर दिया गया आंबेडकर हॉस्पिटल वहां भी उसे इलाज नहीं मिला जिसके बाद मेरा भाई मर गया ओर अब पुलिस से ये विनती करते है हम जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए ओर अपराधियों को सजा दी जाए.
दो आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
डीसीपी शोभित डी सक्सेना ने बताया कि मृतक ओर आरोपी के बीच में किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हुआ था. कोई पुरानी रंजिश इसमें सामने नहीं आई ओर इसमें शामिल चार आरोपी में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दो की तलाश जारी है.
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