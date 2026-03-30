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रिटायर्ड फौजी की चाकू मारकर हत्या, गांव में 4 थानों का पुलिस जाप्ता तैनात

झुंझुनू : जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बामनवास गांव में रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह की चाकू मारकर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला और गुस्साए लोगों ने चिड़ावा-सिंघाना मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. ग्रामीण आरोपी अकरम की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

एडिशनल एसपी फूलचंद मीणा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि तनाव को देखते हुए गांव में 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से समझाइश की. मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम लगातार दबिश देकर आरोपी की तलाश में जुटी है.