ETV Bharat / state

रिटायर्ड फौजी की चाकू मारकर हत्या, गांव में 4 थानों का पुलिस जाप्ता तैनात

तनाव को देखते हुए गांव में 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है.

मृतक रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह
मृतक रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह (Family : (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 1:07 PM IST

|

Updated : March 30, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झुंझुनू : जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बामनवास गांव में रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह की चाकू मारकर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला और गुस्साए लोगों ने चिड़ावा-सिंघाना मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. ग्रामीण आरोपी अकरम की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

एडिशनल एसपी फूलचंद मीणा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि तनाव को देखते हुए गांव में 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से समझाइश की. मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम लगातार दबिश देकर आरोपी की तलाश में जुटी है.

हत्या के मामले में परिजन का आरोप (ETV Bharat)

पढ़ें. शादी में नाचने को लेकर हुआ विवाद, चाकू के हमले में युवक की मौत

परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार आपसी विवाद के चलते रविवार देर रात आरोपी ने उदयवीर सिंह पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

Last Updated : March 30, 2026 at 1:21 PM IST

TAGGED:

MAN STABBED RETIRED SOLDIER
RETIRED SOLDIER MURDER
रिटायर्ड फौजी की चाकू मारकर हत्या
RETIRED SOLDIER KILLED IN JHUNJHUNU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.