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बुलडोजर एक्शन: 'बड़ी मेहनत से बनाया है, मत तोड़ो'... रोती-बिलखती रही बहन

भारी पुलिस बल रहा तैनात : रामगढ़ टाइगर रिजर्व के रेंजर सुमित कनोजिया ने बताया कि क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर दोनों आरोपियों की ओर से मकान बनाए गए थे. 16 जुलाई को संबंधित लोगों को अवैध निर्माण दो दिन के भीतर स्वयं हटाने का नोटिस जारी किया गया था. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद सोमवार सुबह जिला प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया.

रोते बिलखते रहे परिजन : कार्रवाई के दौरान उस समय भावुक दृश्य भी देखने को मिला जब आरोपी रवि शंकर उर्फ भट्टा की बहन प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर रोने-बिलखने लगी. उसने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा, 'प्लीज... बड़ी मेहनत से बनाया है मकान, इसे मत तोड़ो.' हालांकि, प्रशासन ने विभागीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रखते हुए अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

रोती-बिलखते परिजन (ईटीवी भारत बूंदी)

कार्रवाई के दौरान बूंदी तहसीलदार अर्जन लाल मीणा, वन विभाग की ओर से एसीएफ हरिसिंह हाड़ा, रेंजर सुमित कनोजिया सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली, सदर, महिला थाना और हिंडोली थाना पुलिस के थाना अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई गई.

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उधार सिगरेट नहीं दी तो कर दिया था चाकू से हमला : सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि गत 11 जुलाई को शहर के नैनवा रोड स्थित अलगोजा होटल के पास पान की दुकान लगाने वाले बहादुर मीणा से आरोपियों ने उधार सिगरेट मांगी थी. बहादुर ने उधार देने से इनकार किया तो आरोपी रवि शंकर उर्फ भट्टा, विशाल और उनके एक अन्य साथी ने कथित रूप से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में बहादुर मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर पर कई गहरे घाव आए.

लाखों के अवैध मकान जमींदोज (ईटीवी भारत बूंदी)

प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उसे कोटा रेफर किया गया था. घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं. इसी बीच वन विभाग की ओर से की गई जांच में आरोपियों के मकान वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए जाने की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार नोटिस जारी किए गए और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई.

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