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हाईटेंशन खंबे पर अधेड़ का तमाशा, लोगों के हलक में अटकी रही जान, पुलिस ने रोकी अनहोनी

धमतरी के सिहावा में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.जहां एक अधेड़ ने बिजली के खंबे पर चढ़कर तमाशा किया.

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हाईटेंशन खंबे पर अधेड़ का तमाशा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 7:35 PM IST

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धमतरी : धमतरी के सिहावा रोड स्थित शांति कॉलोनी चौक के पास एक अधेड़ का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.एक शख्स शराब के नशे में बिजली के खंबे में चढ़ गया. इस दौरान करीब एक घंटे तक वो बिजली के खंबे पर बैठा रहा.लोगों ने उसे उतारने की काफी कोशिश की लेकिन शख्स नहीं माना. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई किसी अनहोनी की आशंका से सहमा हुआ था.

दोपहर में खंबे पर चढ़ा शख्स

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अधेड़ व्यक्ति अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ने लगा. लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह लगातार ऊपर चढ़ता चला गया. खंबा हाईटेंशन लाइन से जुड़ा होने के कारण आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी. इसके बाद बिजली सप्लाई बंद कराई गई, ताकि व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारा जा सके. साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई.

हाईटेंशन खंबे पर अधेड़ का तमाशा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यक्ति करीब एक घंटे तक बिजली खंभे पर चढ़ा रहा.मौके पर मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतारने की काफी कोशिश की. व्यक्ति परेशान नजर आ रहा था और उसके शराब के नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही थी. सूचना मिलते ही बिजली विभाग से संपर्क कर सप्लाई बंद कराई गई. पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया- निर्मल बरडिया,स्थानीय निवासी

पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची. फायरमैन अरुण यादव के मुताबिक, टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और सुरक्षा के साथ व्यक्ति को नीचे उतारा. इसके बाद उसे पुलिस के सुपुर्द किया गया. पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसकी स्थिति की जांच की गई.पुलिस की शुरुआती जानकारी में व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार कौशिक निवासी मोंगरा गांव, जिला महासमुंद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि व्यक्ति पारिवारिक विवाद और व्यक्तिगत परेशानियों के कारण घर से निकला था.

पुलिस को व्यक्ति के पास से कुछ पर्चियां मिलीं, जिनमें लिखे मोबाइल नंबरों के आधार पर उसके परिवार और परिचितों से संपर्क किया गया. पूछताछ में जानकारी सामने आई कि वह परिवार को छोड़कर निकला था. बताया जा रहा है कि व्यक्ति बार-बार खुद को परेशान बताते हुए यह कह रहा था कि उसे कोई पसंद नहीं करता और वह मरना चाहता है- अरुण यादव, फायरमैन



फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. व्यक्ति आखिर किन परिस्थितियों में घर से निकला और बिजली के खंभे पर चढ़ने के पीछे वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस उसके परिजनों और संबंधित लोगों से जानकारी जुटा रही है.सबसे राहत की बात यह रही कि बिजली विभाग ने समय रहते बिजली सप्लाई बंद कर दी और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

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