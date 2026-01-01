ETV Bharat / state

अल्मोड़ा के बिनसर सेंचुरी में मिला इंसान का बॉडी पार्ट, वन महकमे में मचा हड़कंप

बिनसर सेंचुरी में मिले व्यक्ति के पैर का कंकाल और कपड़े, पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी

ALMORA MAN BODY PART FOUND
बिनसर सेंचुरी में मिला बॉडी पार्ट (फोटो- Forest Depratment)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 1, 2026 at 7:51 PM IST

अल्मोड़ा: नए साल के पहले दिन ही बिनसर सेंचुरी में एक व्यक्ति के बॉडी पार्ट मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंच कर पाया कि एक व्यक्ति के बॉडी पार्ट पड़े हैं. जबकि, उसका धड़ और सिर गायब है. मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है. अंगों को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

नए साल के पहले दिन बिनसर सेंचुरी के अंतर्गत सुनिया पानी के गदेरे में ग्रामीणों ने किसी व्यक्ति के पैर का कंकाल और कपड़े देखे. जिसकी सूचना कुछ ही देर में गांव में फैल गई. कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल उसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी पार्ट व कपड़ों को पुलिस ने कब्जे में लिया, जो काफी पुराना होना पाया गया.

ग्रामीणों का मानना है कि इस क्षेत्र में गुलदार बहुत हैं, ऐसे में आशंका है कि गुलदार ने उसे अपना निवाला बनाया हो. वहीं, वन विभाग सेंचुरी के अंदर मिले एक व्यक्ति के बॉडी पार्ट को संदिग्ध मान रहा है. उधर, पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई है.

ALMORA MAN BODY PART FOUND
घटनास्थल पर वनकर्मी (फोटो- Forest Depratment)

व्यक्ति की पहचान: पुलिस ने जांच के दौरान कपड़ों की जेब की तलाशी ली तो उसमें से एक पर्चा मिला. पर्चे में दो मोबाइल नंबर मिले. जिससे उस व्यक्ति की शिनाख्त काफलीगैर झिरौली (बागेश्वर) निवासी गोविंद लाल पुत्र दीवान राम के रूप में हुई. जिसकी उम्र 55 वर्ष की बताई जा रही है. वो पिछले दो महीने से गायब था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी 30 अक्टूबर को झिरोली बागेश्वर थाने में कराई थी.

बिनसर सेंचुरी में मिले ये बॉडी पार्ट्स: बिनसर सेंचुरी के सुनियापानी के गदेरे में मिले व्यक्ति के बॉडी पार्ट में एक पैर का कंकाल मिला. जिसमें जूता और जुराब था. वहीं, दूसरे पैर में केवल मोजा था. पैर का कंकाल कमर तक का था. वहीं, आस पास बॉडी के अन्य हिस्सों की हड्डियां पड़ी थी. व्यक्ति के कपड़े अलग से रखे हुए थे, जिससे यह मामला संदिग्ध माना जा रहा है.

पुलिस और वन विभाग जांच में जुटा: पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है. मामला जंगली जानवर के हमले का भी हो सकता है. फिलहाल, उसकी जांच की जा रही है. जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह का पता चल पाएगा.

"जंगली जानवरों के हमले की अभी पुष्टि नहीं हुई है. विभिन्न एंगल से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी मिल सकेगी. यह व्यक्ति कैसे बिनसर सेंचुरी के अंदर पहुंचा, ये भी जांच का विषय है. जबकि, इसकी गेट में कोई एंट्री नहीं है."- प्रदीप धौलाखंडी, डीएफओ

