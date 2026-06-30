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अलवर में पेट्रोल पंप के पास बैठे व्यक्ति को स्कूटी ने मारी टक्कर, सिर की नस फटने से मौत

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब युवक थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास बैठा था. इस दौरान तेज रफ्तार स्कूटी ने बैठे हुए युवक को टक्कर मार दी. इस हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट लगी. लोग युवक को जिला अस्पताल लाए. वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. इधर, अलवर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने कहा कि परिजनों की शिकायत की जांच कर रहे हैं. इस मामले में रात में किसी चिकित्सक या कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, तो कार्रवाई की जाएगी.

अरावली विहार थाना के एएसआई इलियास खान ने बताया कि घटना की सूचना पर थाने से जाप्ता अस्पताल पहुंचा. घटना की जानकारी ली. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवक की मौत जयपुर ले जाते समय बख्तल की चौकी के पास हुई. युवक की पहचान इशाक खान के रूप में हुई है. मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम अलवर जिला अस्पताल में कराया. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान किया जाएगा.

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