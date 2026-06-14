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दुकान पर बैठा चाय पी रहा था शख्स, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून डाला

सुपौल: बिहार के सुपौल स्थित वीरपुर नगर क्षेत्र के वार्ड 05 में रविवार दोपहर तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान पिपराही निवासी गोपाल मंडल के 32 वर्षीय पुत्र मिथिलेश कुमार मंडल के रूप में हुई है, जो घर से चाय पीने बॉर्डर रोड की दुकान पर गया था.

चाय की दुकान पर हमला: मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर मिथिलेश कुमार मंडल अपने घर बनैलीपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 03 मुंशी पिपराही से चाय पीने के लिए बाहर निकला था. वह नगर पंचायत के वार्ड संख्या 05 के बॉर्डर रोड पर स्थित एक चाय की दुकान पर बैठा था.

घटना के बाद इकट्ठा हुई भीड़ (ETV Bharat)

ताबड़तोड़ फायरिंग: इसी दौरान बाइक पर आए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने मिथिलेश को अपना निशाना बनाया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से तुरंत फरार हो गए और घायल मिथिलेश जमीन पर गिर पड़े.लोगों ने उसे तुरंत वीरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इलाके में भारी पुलिस बल: हत्या की मिलते ही फौरन भीमनगर और वीरपुर थानाध्यक्ष समेत भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल पहुंचा. इसके साथ ही वीरपुर थाने की पुलिस और एसडीपीओ सुरेन्द्र कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी लेते हुए छानबीन तेज कर दी.

जांच पर एसडीपीओ का बयान: मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरपुर एसडीपीओ सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस हत्या के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से जांच में जुट गई है. किसी भी अपराधी को बक्शा नहीं जाएगा.