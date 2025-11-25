ETV Bharat / state

बिहार में तीन लोगों की मौत से हड़कंप, पत्नी-पिता की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली

रोहतास में हत्या ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के भानस थाना क्षेत्र के डिहरा गांव में सोमवार-मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. एक ही परिवार के तीन लोगों की लाशें घर में मिलने से गांव में कोहराम मच गया. मृतकों में पति-पत्नी और ससुर शामिल हैं. घरेलू विवाद ने ले ली तीन जानें: परिजन ने बताया कि अनुसार 35 वर्षीय अमित सिंह लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था. ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो चुका था. सोमवार देर रात करीब 1 बजे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर झगड़ा हुआ. देखते-देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. "अमित सिंह लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था. वो दो दिन से घर से गायब था, अचनाक घर आया और विवाद के बाद पहले पत्नी को गोली मारी, उसके बाद बीच-बचाव करने आए पिता को गोली मारी और फिर खुद को भी सिर में गोली मार ली."-मनोज सिंह, मृतक के साला रोहतास में हत्या (ETV Bharat) पहले पत्नी, फिर पिता को उतारा मौत के घाट: गुस्से में आगबबूला अमित सिंह ने पिस्तौल निकाली और सबसे पहले 32 वर्षीय पत्नी नीतू देवी को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे 60 वर्षीय पिता शालिग्राम सिंह को भी अमित ने नजदीक से गोली मारकर ढेर कर दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.