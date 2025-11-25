ETV Bharat / state

बिहार में तीन लोगों की मौत से हड़कंप, पत्नी-पिता की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली

रोहतास में एक परिवार के तीन लोगों के मौत से हड़कंप मच गया है. पत्नी-पिता की हत्या के बाद युवक ने की आत्महत्या. पढ़ें खबर-

Murder In rohtas
रोहतास में हत्या (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

November 25, 2025

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के भानस थाना क्षेत्र के डिहरा गांव में सोमवार-मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. एक ही परिवार के तीन लोगों की लाशें घर में मिलने से गांव में कोहराम मच गया. मृतकों में पति-पत्नी और ससुर शामिल हैं.

घरेलू विवाद ने ले ली तीन जानें: परिजन ने बताया कि अनुसार 35 वर्षीय अमित सिंह लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था. ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो चुका था. सोमवार देर रात करीब 1 बजे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर झगड़ा हुआ. देखते-देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

"अमित सिंह लंबे समय से पारिवारिक कलह से परेशान चल रहा था. वो दो दिन से घर से गायब था, अचनाक घर आया और विवाद के बाद पहले पत्नी को गोली मारी, उसके बाद बीच-बचाव करने आए पिता को गोली मारी और फिर खुद को भी सिर में गोली मार ली."-मनोज सिंह, मृतक के साला

रोहतास में हत्या (ETV Bharat)

पहले पत्नी, फिर पिता को उतारा मौत के घाट: गुस्से में आगबबूला अमित सिंह ने पिस्तौल निकाली और सबसे पहले 32 वर्षीय पत्नी नीतू देवी को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे 60 वर्षीय पिता शालिग्राम सिंह को भी अमित ने नजदीक से गोली मारकर ढेर कर दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

अमित ने खुद को मारी गोली: मृतक के साला मनोज सिंह ने आगे बताया कि घर में मौजूद अन्य परिजन अमित के आक्रामक तेवर देखकर जान बचाने के लिए कमरों में छुप गए. किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की. इसके बाद अमित सिंह ने उसी पिस्तौल से खुद के सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खोला तो तीनों शव खून से लथपथ पड़े थे.

पुलिस ने कब्जे में लिए शव: मामले में बिक्रमगंज एएसपी अंकित कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह भानस थाने को डिहरा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही भानस पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से गोली, खोखा और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. प्रथम दृष्टया यह घरेलू विवाद से उपजा हत्या और आत्महत्या का मामला लग रहा है.

"परिजनों द्वारा अमित सिंह के मानसिक तौर पर परेशान होने की बात बताई गई है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है."- अंकित कुमार, एएसपी

मानसिक स्वास्थ्य पर फिर उठे सवाल: डिहरा गांव में मातम पसरा हुआ है. एक साथ तीन लाशें निकलने से आसपास के लोग सहमे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अमित पिछले कई महीनों से अजीब व्यवहार कर रहा था, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की कमी को उजागर कर रही है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

