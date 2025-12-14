ब्रेकअप से नाराज ब्वॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी थी गोली, आरोपी और उसका दोस्त गिरफ्तार
पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया, मुख्य आरोपी आकाश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है. वो ब्रेकअप के कारण गर्लफ्रेंड से नाराज था.
लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में प्रेमिका से संबंध टूटने से नाराज सिरफिरे प्रेमी को पुलिस ने रविवार को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने बीते दिनों आधी रात में युवती के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी. पुलिस ने सरोजनी नगर में रहने वाले आकाश कश्यप और उसके साथी शिवम कश्यप को किसान पथ के पास से गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है.
आधी रात घर में घुसकर की वारदात: पारा इलाके में 21 साल की पीड़िता अपनी बड़ी बहन, 7 साल की भांजी और 3 साल के भांजे के साथ किराए के मकान में रहती है. दोनों बहनें ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं. पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि 11-12 दिसंबर की रात करीब 2 बजे आरोपी आकाश कश्यप शराब के नशे में उनके घर आया था. दरवाजा खोलने पर आकाश ने बड़ी बहन को धक्का दिया और सीधे छोटी बहन के कमरे में घुस गया.
मारपीट की और घर का सामान तोड़ा: उसने विरोध करने पर गाली-गलौज की, मारपीट की और घर का सामान तोड़ दिया. डर के मारे जब वो पड़ोसियों को बुलाने लगी, तभी आकाश ने असलहा निकालकर बहन को गोली मार दी. गोली उसके कंधे और हाथ में लगी. आरोपी आकाश कश्यप ने बड़ी बहन की 7 साल की बेटी को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन बच्ची डरकर भाग गई.
शिवम गली में स्कॉर्पियों के पास खड़ा था: आकाश कश्यप ने गोली लगने पर घायल हुई युवती को कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी. इसके बाद घर के बाहर गली में स्कॉर्पियो के पास खड़े साथी शिवम कश्यप के साथ आकाश मौके से फरार हो गया. गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और उन्होंने घायल युवती को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से पुलिस को सूचना दी गई.
ब्रेकअप की वजह से नाराज था: पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी आकाश कश्यप ने बताया कि युवती से उसका करीब 1 साल से प्रेम-संबंध चल रहा था. कुछ माह से युवती ने उससे दूरी बना ली थी, जिससे गुस्से में आकर उसने यह वारदात की. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
