ब्रेकअप से नाराज ब्वॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी थी गोली, आरोपी और उसका दोस्त गिरफ्तार

मुख्य आरोपी आकाश कश्यप गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में प्रेमिका से संबंध टूटने से नाराज सिरफिरे प्रेमी को पुलिस ने रविवार को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने बीते दिनों आधी रात में युवती के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी. ​पुलिस ने सरोजनी नगर में रहने वाले आकाश कश्यप और उसके साथी शिवम कश्यप को किसान पथ के पास से गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार, एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है. आधी रात घर में घुसकर की वारदात: ​पारा इलाके में 21 साल की पीड़िता अपनी बड़ी बहन, 7 साल की भांजी और 3 साल के भांजे के साथ किराए के मकान में रहती है. दोनों बहनें ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं.​ पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि 11-12 दिसंबर की रात करीब 2 बजे आरोपी आकाश कश्यप शराब के नशे में उनके घर आया था. ​दरवाजा खोलने पर आकाश ने बड़ी बहन को धक्का दिया और सीधे छोटी बहन के कमरे में घुस गया.​ आकाश कश्यप और उसका साथी शिवम कश्यप गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)