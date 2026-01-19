बिहार में रंगदारी नहीं देने पर 6 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, बेटे की करने आए थे हत्या.. पिता को लगी गोली
मुंगेर के छोटी मिर्जापुर में रंगदारी के विवाद में 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. गोली एक बुजुर्ग को लगी है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : January 19, 2026 at 3:35 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में अपराधियों की मनमानी सामने आई है. कासिम बाजार थाना क्षेत्र के छोटी मिर्जापुर मोहल्ले में बाइक सवार करीब छह बदमाशों ने स्थानीय निवासी रणजीत यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. यह घटना रंगदारी वसूली और पुराने विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें अपराधियों ने पहले से ही हत्या की धमकी दी थी. फायरिंग में रणजीत यादव के बुजुर्ग पिता सुरेन यादव को गोली लगी है.
घर पर पहुंचकर की गई फायरिंग: रणजीत यादव ने बताया कि अपराधी उसकी हत्या करने की नीयत से उनके घर पहुंचे थे. हालांकि, रणजीत घर के अंदर होने के कारण बच गए, लेकिन फायरिंग के दौरान दो राउंड गोलियां चली. इनमें से एक गोली उनके पिता सुरेन यादव के दाहिने हाथ में लग गई. गोली लगते ही बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े और बदमाश मौके से फरार हो गए. परिजनों और पड़ोसियों ने तुरंत घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया.
"ये बदमाश मेरे से 1 लाख की रंगदारी मांग रहे थे, नहीं देने पर हत्या की धमकी दे रहे थे. 6 बदमाश घर पर आए और मेरे पिता को गोली मारकर भाग गए. उन्होंने 10 दिन पहले मेरे साथ भी मारपीट की थी."-रणजीत यादव, घायल का बेटा
बुजुर्ग को हाथ में लगी गोली: सदर अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि सुरेन यादव की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. गोली दाहिने हाथ में लगी होने से चोट गंभीर तो है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद वे खतरे से बाहर हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने घटना के बाद तुरंत मदद पहुंचाई, जिससे बुजुर्ग को समय पर चिकित्सा मिल सकी.
रंगदारी मांगने का पुराना विवाद: घटना के बाद घायल सुरेन यादव ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया कि करीब 8 दिन पहले उनके बेटे रणजीत की दुकान पर बादल, पिंकेश, गुलशन सहित कुछ अन्य लोगों से विवाद हुआ था. आरोप है कि इन बदमाशों ने रणजीत से 1 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी और न देने पर हत्या की धमकी दी थी. इसी धमकी को अमल में लाने के लिए शनिवार को अपराधी घर पर पहुंचे थे.
"8 दिन पहले बेटे रणजीत की दुकान पर बादल, पिंकेश, गुलशन सहित अन्य कुछ लोगों से विवाद हुआ था. बदमाशों ने रणजीत से 2 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर हत्या की धमकी दी थी."-सुरेन यादव, घायल
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई: सूचना मिलते ही कासिम बाजार थानाध्यक्ष रुबीकांत कच्छप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए और आरोपियों की पहचान कर ली है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है. इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है.
"पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किया है. गोलीबारी करने वाले आरोपियों की पहचान कर ली गयी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है."- रुबीकांत कच्छप, थानाध्यक्ष, कासिम बाजार
