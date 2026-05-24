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अंबाला में अपनों का क़त्ल, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार

अंबाला: हरियाणा की अंबाला पुलिस ने रविवार को बताया कि शहजादपुर क्षेत्र के बिचपड़ी गांव में एक व्यक्ति ने पैतृक संपत्ति और पैसों को लेकर हुए विवाद में अपने ही परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी है.

परिवार पर चलाई गोलियां : 22 वर्षीय आरोपी अभिषेक ने परिवार में कहा-सुनी होने के बाद सबसे पहले अपनी 95 वर्षीय दादी इसरो देवी को निशाना बनाया. जब उसके बड़े भाई संदीप कुमार और चाचा महिंदर बीच-बचाव करने के लिए दौड़े, तो उसने उन पर भी गोलियां चला दीं. पुलिस ने बताया कि आरोपी की दादी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा और बड़े भाई ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. इस घटना में अभिषेक की चाची को भी गोली लगी है. उन्हें चंडीगढ़ के PGIMER में भर्ती कराया गया है.

संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था : पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी अभिषेक का अपने परिवार के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोपी पंचकूला में फार्मेसी की डिग्री की पढ़ाई कर रहा है. आरोपी की दादी इसरो देवी के दो बेटे हैं सतबीर सिंह और महिंदर पाल जो अलग-अलग रहते हैं. महिंदर की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए, सतबीर का बड़ा बेटा संदीप ही उनकी देखभाल करता था. वहीं, छोटा बेटा अभिषेक सतबीर के साथ रहता है. सतबीर के दोनों बेटों अभिषेक और संदीप के बीच अपनी ज़मीन पर मिट्टी खनन के ठेके और कुछ पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था.

आरोपी फरार : पुलिस के अनुसार, जब अभिषेक शनिवार शाम को घर लौटा, तो परिवार के सदस्यों के बीच कहा-सुनी शुरू हो गई. ये कहा-सुनी इतनी हिंसक झड़प में बदल गई कि आरोपी अभिषेक ने गुस्से में आकर अपनी 95 वर्षीय दादी इसरो देवी को गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने अपने बड़े भाई, चाचा और चाची पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. ये तीनों ही विवाद को सुलझाने और बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे थे. आरोपी के भाई और चाचा की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि चाची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी कर रही है.