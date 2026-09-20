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राजधानी में शख्स का दिनदहाड़े मर्डर, चलती बाइक पर पीछे बैठे दोस्त ने सिर में मारी गोली

भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई वारदात. घटना के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी. सैयद आबिद की रिपोर्ट.

Man Shot Moving Bike Bhopal
चलती बाइक पर युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: भोपाल मे एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक तीन दोस्त मछली पकड़ने के लिए घर से निकले थे. एक दोस्त ने बाइक चला रहे युवक के सिर में पीछे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान इकलाश उर्फ ताशी के रूप मे हुई है. वह गैस राहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद मे रहता था. मृतक मूल रूप से विदिशा जिले के गंजबासौदा का रहने वाला बताया जा रहा है.

मछली पकड़ने के लिए निकले थे तीनों

पुलिस के मुताबिक रविवार को छुट्टी होने के कारण मृतक इकलाश अपने परिचित आलिम उर्फ अल्लू और दोस्त इबाद के साथ मछली पकड़ने जाने के लिए निकला था. तीनों करोंद-बैरसिया रोड स्थित 7 दुकान हाउसिंग पार्क के पास मैदान में मछली पकड़ने के लिए केंचुए खोदकर एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे. बाइक इकलाश चला रहा था. बीच में इबाद और सबसे पीछे आरोपी आलिम बैठा था.

Man Shot Moving Bike Bhopal
चलती बाइक पर युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

बाइक चलाते समय सिर में मारी गोली

तीनों जब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कर्मा अस्पताल के पास इकरा पब्लिक स्कूल वाले मोड़ पर पहुंचे, तभी पीछे बैठे आरोपी आलिम ने बाइक चला रहे इकलाश के सिर में पीछे से गोली मार दी. गोली लगते ही इकलाश बाइक से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने बीच में बैठे इबाद की कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और उसे डराकर बाइक चलाने के लिए कहा. डर के कारण इबाद बाइक चलाकर आरोपी को निशातपुरा ब्रिज होते हुए सिंधी कॉलोनी क्षेत्र तक छोड़ने गया. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. आरोपी को छोड़ने के बाद इबाद सीधे निशातपुरा थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.

15 दिन पहले हुआ था विवाद

शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी और मृतक एक ही कॉलोनी में आसपास रहते थे. दोनों के बीच करीब 15 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उस समय आसपास के लोगों ने समझाइश देकर मामला शांत करा दिया था. पुलिस को आशंका है कि इसी पुराने विवाद के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और आरोपी की मंशा को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें रवाना

सूचना मिलते ही निशातपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी आलिम की तलाश शुरू कर दी है.

डीसीपी आदर्शकांत शुक्ला ने बताया "आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. आरोपी के विदिशा और सिरोंज की ओर जाने की आशंका को देखते हुए वहां जाने वाली बसों और संभावित ठिकानों पर भी पुलिस नजर रख रही है. मामले में प्रत्यक्षदर्शी इबाद से पूछताछ की जा रही है. हत्या के पीछे की पूरी वजह का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं."

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