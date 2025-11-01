रेवाड़ी में शख्स की गोली मारकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित
Man Shot Dead In Rewari: रेवाड़ी में शख्स की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया.
Published : November 1, 2025 at 12:18 PM IST
रेवाड़ी: शुक्रवार की रात रेवाड़ी के पिथड़ावास गांव के पास बधराना के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शख्स शादी समारोह में शरीक होने आया था. वहां कुछ लोगों के साथ उसकी कहासुनी हो गई. जिसके बाद बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी. शख्स की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रामपुरा रोड जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया. वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया.
रेवाड़ी में गोली मारकर शख्स की हत्या: मिली जानकारी के मुताबिक 32 साल का इंद्रजीत गांव के बस स्टैंड पर बिजली की दुकान चलाता था. वो शुक्रवार की रात पिथड़वास गांव में एक लग्न समारोह में शामिल होने के लिए गया था. उसके साथ गांव का एक शख्स और था. बताया जा रहा है कि लग्न समारोह के दौरान कुछ लोग हुड़दंगबाजी कर रहे थे. इंद्रजीत ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो उन लोगों ने इंद्रजीत के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया.
बताया जा रहा है कि समारोह के बाद इंद्रजीत जब घर लौट रहा था, तो झगड़ा करने वाले लोगों ने उसे रोक लिया. उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर इंद्रजीत को गोली मार दी. गोली की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए. इंद्रजीत को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने के बाद रात को ही मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए.
गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन: परिजनों ने आरोप लगाया कि सूचना के बाद भी पुलिस देरी से पहुंची. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने रामपुरा पुलिस थाने के पास राव गोपालदेव चौक के पास जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने कहा कि सूचना के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को काबू करने में तत्परता नहीं दिखाई, जिस कारण वो भागने में कामयाब हो गए. हालांकि पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीण जाम खोलकर पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए. इस दौरान नाईवाली चौक तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं.
तीन साल की बच्ची का पिता था इंद्रजीत: इंद्रजीत का पिता नफे सिंह बिजली की दुकान पर उसका सहयोग करता था. उसका छोटा भाई भारतीय सेना में तैनात है. इंद्रजीत का विवाह कुछ साल पहले ही हुआ था. जिससे उसको तीन साल की बेटी है. रामपुर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि "देर रात सूचना मिली कि गांव की पीठड़ावास में शादी समारोह में गोली चली है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, गोली से एक युवक की मौत हो चुकी थी. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है."
