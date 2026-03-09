ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में युवक की कनपटी पर गोली मारकर हत्या, जंगल में मिली लाश

पत्नी से विवाद और संपत्ति का मामला: मृतक की पहचान अचलपुर निवासी आशिक अली के रूप में हुई. दिलीपपुर थानाध्यक्ष बलराम सिंह ने कहा कि आशिक अली का अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था और संपत्ति के लेन-देन से जुड़ी बातें भी सामने आ रही हैं.

प्रतापगढ: प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात दिलीपपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा जंगल की है, जहां शाम को ग्रामीणों ने सड़क किनारे युवक का शव और उसकी बाइक देख पुलिस को सूचना दी. वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. दिलीपपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

आशिक के भाई आरिफ ने बताया कि वह कार चलाकर अपने जीवन का गुजारा करता था और सोमवार को बाइक लेकर घर से निकला था. शाम करीब 5 बजे चौखड़ा जंगल के पास बकरी चरा रही एक लड़की ने उसे मोटरसाइकिल के पास गिरा पड़ा देखा.

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम: आशिक अली को खून से लथपथ देख लड़की ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया. दिलीपपुर थानाध्यक्ष बलराम सिंह ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है और गोली उसकी कनपटी पर लगी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी बारीकी से जांच की और महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए हैं.

जल्द खुलासे का पुलिस ने दिया भरोसा: पुलिस फिलहाल हत्या के सभी संभावित पहलुओं और पुरानी रंजिश की दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है. दिलीपपुर थानाध्यक्ष बलराम सिंह ने कहा कि मामले की तह तक जाकर दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस टीम संदिग्ध मोबाइल नंबरों और कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है, ताकि हत्यारों का कोई सुराग हाथ लग सके.

