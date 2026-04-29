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पलामू के पिपराटांड़ में गोली मारकर हत्या, घर से बाहर बुलाया फिर सिर में मार दी गोली

पलामू: जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अपराधियों ने 65 वर्षीय राजमुनी पाठक के सिर में गोली मारी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक की पहचान कर्मा गांव निवासी राजमुनि पाठक के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात राजमुनि पाठक अपने घर में सोए हुए थे. इसी दौरान कुछ लोग घर में पहुंचे और किसी बहाने से उन्हें बाहर बुलाया. इसके बाद घर से करीब 200 मीटर दूर ले जाया गया. जहां आरोपियों ने राजमुनि पाठक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के वक्त घर में उनकी पत्नी मौजूद थी. जबकि उनके दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं.

पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलेश कुमार ने बताया कि गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. प्रारंभिक जानकारी में परिजनों ने जमीन विवाद की बात बताई है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि अंजान लोग राजमुनी पाठक को घर से बुलाकर ले गए, उस दौरान पत्नी ने भी ध्यान नही दिया. सुबह मृतक का शव बरामद हुआ है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू किया गया है.

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं परिजन मौके पर पहुंचे हैं. परिजनों ने पुलिस को बताया कि कर्मा इलाके में किसी के साथ राजमुनि पाठक का पांकी के कुछ लोगों के साथ जमीन का विवाद चल रहा है.