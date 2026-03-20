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नूंह में शख्स की गोली मारकर हत्या, आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद, छत पर लहराए हथियार

नूंह: हरियाणा के नूंह में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. 19 मार्च को पुन्हाना के खेड़ला गांव में आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे पर फायरिंग कर दी. इसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने मामले में 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.

नूंह में फायरिंग, शख्स की हत्या: खेड़ला गांव निवासी नौमान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका परिवार गाड़ी चलाकर गुजर-बसर करता है. करीब चार-पांच महीने पहले रास्ते को लेकर उसके पिता खुर्शीद का गांव के ही जानू, फारूक और ताहिर से विवाद हो गया था. जिसके बाद से आरोपी परिवार से रंजिश रखने लगे थे. आरोप है कि जावेद नाम का युवक लगातार फेसबुक पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और स्टोरी डाल रहा था. जिसको लेकर कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माना.

नूंह में शख्स की गोली मारकर हत्या, आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद, (Etv Bharat)

आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश का मामला: शिकायत के अनुसार 19 मार्च की दोपहर करीब तीन-चार बजे खुर्शीद गांव में ही जुबैर की दुकान पर बैठे थे. वहीं जावेद भी बैठा था. तो खुर्शीद ने जावेद को पोस्ट बंद करने के लिए समझाया. इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. मामला हाथापाई पर उतर आया. इस बीच जावेद का दोस्त फरीद बंदूक लेकर परिवार के लोगों को साथ मौके पर पहुंचा. इस बीच फारूक, जानू और आजाद भी हथियार लेकर मौके पर आ गए और आते ही खुर्शीद पर फायर कर दिया. गोली लगने से वो मौके पर गिर पड़े.