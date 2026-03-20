नूंह में शख्स की गोली मारकर हत्या, आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद, छत पर लहराए हथियार
नूंह में आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद. एक गुट ने दूसरे पर फायरिंग की. शख्स की मौत, मामला दर्ज.
Published : March 20, 2026 at 5:26 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. 19 मार्च को पुन्हाना के खेड़ला गांव में आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे पर फायरिंग कर दी. इसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने मामले में 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं.
नूंह में फायरिंग, शख्स की हत्या: खेड़ला गांव निवासी नौमान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका परिवार गाड़ी चलाकर गुजर-बसर करता है. करीब चार-पांच महीने पहले रास्ते को लेकर उसके पिता खुर्शीद का गांव के ही जानू, फारूक और ताहिर से विवाद हो गया था. जिसके बाद से आरोपी परिवार से रंजिश रखने लगे थे. आरोप है कि जावेद नाम का युवक लगातार फेसबुक पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और स्टोरी डाल रहा था. जिसको लेकर कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माना.
आपत्तिजनक पोस्ट और रंजिश का मामला: शिकायत के अनुसार 19 मार्च की दोपहर करीब तीन-चार बजे खुर्शीद गांव में ही जुबैर की दुकान पर बैठे थे. वहीं जावेद भी बैठा था. तो खुर्शीद ने जावेद को पोस्ट बंद करने के लिए समझाया. इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. मामला हाथापाई पर उतर आया. इस बीच जावेद का दोस्त फरीद बंदूक लेकर परिवार के लोगों को साथ मौके पर पहुंचा. इस बीच फारूक, जानू और आजाद भी हथियार लेकर मौके पर आ गए और आते ही खुर्शीद पर फायर कर दिया. गोली लगने से वो मौके पर गिर पड़े.
छत पर हथियार दिखाने का वीडियो: इसके बाद युसुफ, सिराजुदीन और अन्य लोग कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और घायल पर हमला किया. इसी दौरान फोन पर भी धमकी दी गई कि खुर्शीद को जिंदा नहीं छोड़ना. आरोप है कि कुछ आरोपी घर की छत पर चढ़कर हवाई फायर करते रहे और लोगों को धमकी दी कि वो घायल को अस्पताल लेकर ना जाए. घटना के बाद परिजन घायल खुर्शीद (55 वर्ष) को सरकारी अस्पताल पुन्हाना लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर माण्डीखेड़ा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
13 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज: सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है. शिकायत के आधार पर 13 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
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