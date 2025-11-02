ETV Bharat / state

मेरठ में गोली मारकर किसान के इकलौते बेटे की हत्या; सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, तीन टीमें गठित

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने कहा, गोली मारकर 28 वर्षीय राहुल की हत्या की गयी है. जांच के लिए तीन टीमें बनायी गयी हैं.

मेरठ में किसान के बेटे की हत्या
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 4:36 PM IST

मेरठ: परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गयी. वह कल शाम से लापता था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि गोली मारकर 28 वर्षीय राहुल की हत्या की गयी है. जांच के लिए तीन टीमें गठित की गयी हैं.

शनिवार शाम को घर से निकला था राहुल: मेरठ में रविवार को परीक्षित गढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर के रहने वाले 28 वर्षीय राहुल का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ. वह शनिवार शाम को घर से किसी जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर गया था. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने स्थानीय थाने में जाकर पुलिस को भी सूचना दी.

जानकारी देते एसपी देहात अभिजीत कुमार

युवक के सीने में गोली मारी गई गोली: रविवार सुबह जंगल में गांव के बाहर संदिग्ध हालत में गोली लगा शव लोगों ने देखा. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शिनाख्त करने के बाद राहुल के परिवार को सूचना दी. मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. एसपी देहात अभिजीत कुमार भी हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया युवक के सीने में गोली मारी गई है.

लाश के पास मिले थे तीन खोखे

लाश के पास मिले तीन खोखे: पुलिस ने राहुल के शव के पास तीन खोखे भी बरामद किये हैं. राहुल खेती करता था. उसके तीन बच्चे हैं. राहुल के पिता टेकचंद ने पुलिस को बताया कि वह उनका इकलौता बेटा था. उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है. राहुल शनिवार रात लगभग 8 बजे यह कहकर गया था कि किसी काम से जा रहा है, कुछ देर में वापस लौट आएगा.

पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस पर लगाया: एसपी देहात ने बताया कि राहुल के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया गया है. आसपास में कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं. उनकी फुटेज से हत्यारों को सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है. तीन टीम इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगाई गई हैं. जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा. आचार्य को लेकर कुछ इनपुट मिले हैं. उनके आधार पर जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बरेली में मामा ने मारा डंडा तो भांजे ने हसिया से वार करके उतार दिया मौत के घाट, आरोपी हिरासत में

