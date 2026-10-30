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रांची में दूध सेंटर पर खड़े व्यक्ति की गोली मार कर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांची: रांची के मांडर में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए रामू नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है. रामू दूध सेंटर पर हर दिन की तरह दूध देने के लिए गए हुए थे. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें रामु की मौत हो गई.

क्या है मामला