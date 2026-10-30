रांची में दूध सेंटर पर खड़े व्यक्ति की गोली मार कर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

रांची में दूध सेंटर पर खड़े व्यक्ति की गोली मार कर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार
रांची के मांडर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 8:23 AM IST
रांची: रांची के मांडर में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए रामू नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है. रामू दूध सेंटर पर हर दिन की तरह दूध देने के लिए गए हुए थे. इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें रामु की मौत हो गई.
क्या है मामला
खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी ने बताया कि गुरुवार की देर रात रामू दूध देने के लिए डेयरी केंद्र गए थे. इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हत्या के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आ रही है.
जानकारी के अनुसार, रामू दूध बेचने का काम करते थे, वह रोज डेयरी केंद्र पर दूध पहुंचाते थे. रोज की तरह ही वह दूध लेकर पीको गांव स्थित डेयरी केंद्र पहुंचे थे. इसी दौरान वहां हमलावर पहले से घात लगाए बैठे थे. जैसे ही रामू वहां पहुंचे, हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी.
तीन गिरफ्तार
खलारी डीएसपी ने बताया कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है. शुरुआती जांच में जमीन विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है.
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