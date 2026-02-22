ETV Bharat / state

नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की कर दी हत्या, घटना के बाद सनसनी

जामताड़ा: सुबह तड़के नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और दहशत का माहौल है. घटना रविवार सुबह करीब 8:30 बजे नारायणपुर थाना इलाके के धरमपुर मोड़ के पास घटी. दो मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने एक आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद अपराधी हवा में फायरिंग करते हुए भाग गए.

डाक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक का नाम फुरकान है जो धर्मपुर गांव का रहने वाला था. रोज सुबह की तरह फुरकान चाय पीने बाहर गया था, इसी दौरान मोटरसाइकिल से तीन नकाबपोश अपराधी आए और उसे गोली मार दी, जिससे वह वहीं पर गिर गया. घटना के बाद किसी तरह स्थानीय लोग फुरकान को सदर अस्पताल लाए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मौके पर मौजूद स्थानीय का बयान (Etv Bharat)

घटना के बाद इलाके में दहशत

घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई. सरेआम गोलीबारी की घटना से इलाके के लोग सहम गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है.

क्या कहते हैं ग्रामीण