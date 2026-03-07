रांची के तिमड़ा गांव में जमीन विवाद पर गोलीकांड, पिता की मौत, 19 वर्षीय बेटा घायल
रांची के तिमड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका बेटा घायल है.
Published : March 7, 2026 at 9:02 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 9:16 AM IST
रांची: कर्रा थाना क्षेत्र के तिमड़ा गांव में शुक्रवार रात जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड में 55 वर्षीय सुकरा महतो की मौत हो गई. जबकि उनका 19 वर्षीय बेटा अर्जुन महतो गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स रेफर किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब आठ बजे सुकरा महतो अपने घर स्थित किराना दुकान पर परिवार के साथ बैठे थे. इसी दौरान दो हथियारबंद अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और सुकरा महतो के छोटे बेटे अर्जुन महतो पर गोली चला दी. अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके दाहिने बांह में लग गई.
गोली मारकर अपराधी मौके से फरार
इसके बाद अपराधियों ने कुर्सी पर बैठे सुकरा महतो के सीने में गोली मार दी. गोली लगने के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई और मौके का फायदा उठाकर दोनों अपराधी फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा ले गए, जहां डॉक्टरों ने सुकरा महतो को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल अर्जुन महतो की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया.
मृतक के बड़े बेटे नारायण महतो ने बताया कि उनका परिवार वर्ष 2013 से तिमड़ा गांव में अपने ससुराल में रह रहा था. उनके ससुर ने अपनी जमीन बेटी-दामाद के नाम लिख दी थी. जिसके बाद से गोतिया पक्ष के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि विवाद को लेकर बाहरी लोगों को बुलाकर परिवार को डराने-धमकाने की कोशिश भी की जा रही थी.
पूरे परिवार को बनाया था निशाना
नारायण महतो के मुताबिक अपराधियों का इरादा पूरे परिवार को निशाना बनाने का था. गोलीबारी के दौरान परिवार के सदस्य इधर-उधर भागकर किसी तरह अपनी जान बचा सके, नहीं तो और लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे.
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मामले की सूचना मिलते ही कर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इस संबंध में पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह और क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.
