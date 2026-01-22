दुश्मनी में बदल गई दोस्ती! आपसी विवाद में दोस्त की गोली मारकर हत्या
धनबाद में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
Published : January 22, 2026 at 12:21 PM IST
धनबाद: जिले में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी. दोनों में पिछले दो-चार महीने से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. यह घटना पुटकी थाना क्षेत्र के सुदामडीह कोलनी की है. जहां बुधवार की रात करीब 12:30 बजे फायरिंग की घटना घटी है.
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पिछले दो चार महीने से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. बुधवार की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ. इस बीच देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि दोस्त टीटू सिंह ने अपने ही दोस्त अजय सिंह को गोली मार दी. घटना के बाद घायल अजय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.
मृतक के बेटे अविनाश कुमार ने बताया कि बुधवार की रात करीब 12:30 बजे टीटू सिंह पिता के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था. इसी बीच टीटू सिंह का बेटा मौके पर पहुंचा. बेटे ने अपने पास से पिस्टल निकालकर टीटू सिंह को दे दिया, जिसके बाद उसने पिस्टल से पिता के ऊपर फायरिंग कर दी. आनन फानन में पिता को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
वहीं, पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने कहा कि बुधवार देर रात टीटू सिंह के द्वारा अजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. थाना प्रभारी ने कहा कि पहले दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दो चार महीने से दोनों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश को लेकर रात में दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद टीटू सिंह ने अजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.
