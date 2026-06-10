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हजारीबाग में जीजा ने अपने साले की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार

हजारीबाग: बरही थाना क्षेत्र में मंगलवार को ओकनी निवासी विक्की कुमार सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया. हत्यारा मृतक का अपना साला निकला.

बरही थाना क्षेत्र के करसो पुल के आसपास हुई इस घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने पूछताछ के दौरान हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. गिरफ्तार आरोपी विक्रम कुमार (25 वर्ष) हजारीबाग निवासी विक्की कुमार सोनी का जीजा है, जबकि दिलीप कुमार (25 वर्ष) मृतक का दोस्त बताया गया है. आपसी रंजिश को हत्या का मुख्य कारण बताया जा रहा है.

जीजा ने साले को मारी गोली 24 घंटे के अंदर हुआ गिरफ्तार (ETV Bharat)

एसआईटी की तेज कार्रवाई

जिले में सनसनी फैलाने वाली इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था. टीम ने तकनीकी व वैज्ञानिक जांच के आधार पर बिहार के बोकारो से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया. विक्रम कुमार बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि दिलीप कुमार गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.