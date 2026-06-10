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हजारीबाग में जीजा ने अपने साले की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार

हजारीबाग में एक शख्स ने अपने साले की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Murder in Hazaribag
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 2:10 PM IST

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हजारीबाग: बरही थाना क्षेत्र में मंगलवार को ओकनी निवासी विक्की कुमार सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया. हत्यारा मृतक का अपना साला निकला.

बरही थाना क्षेत्र के करसो पुल के आसपास हुई इस घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने पूछताछ के दौरान हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. गिरफ्तार आरोपी विक्रम कुमार (25 वर्ष) हजारीबाग निवासी विक्की कुमार सोनी का जीजा है, जबकि दिलीप कुमार (25 वर्ष) मृतक का दोस्त बताया गया है. आपसी रंजिश को हत्या का मुख्य कारण बताया जा रहा है.

जीजा ने साले को मारी गोली 24 घंटे के अंदर हुआ गिरफ्तार (ETV Bharat)

एसआईटी की तेज कार्रवाई

जिले में सनसनी फैलाने वाली इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था. टीम ने तकनीकी व वैज्ञानिक जांच के आधार पर बिहार के बोकारो से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया. विक्रम कुमार बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि दिलीप कुमार गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

आपराधिक इतिहास

पूछताछ में दोनों आरोपी हजारीबाग समेत अन्य जिलों में हुई कई लूट, चोरी और आपराधिक घटनाओं में अपनी भूमिका कबूल कर चुके हैं. इनके खिलाफ बिहार के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, ड्रग्स तस्करी और उत्पाद अधिनियम से संबंधित कई मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को अभी तक बरामद नहीं किया है. मामले की जांच जारी है.

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