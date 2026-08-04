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मुजफ्फरनगर में पंचायत में भाई को रायफल से मार दी गोली, ये थी वजह

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, आरोपी और बेटा पुलिस हिरासत में.

भाई ने भाई की हत्या की
भाई ने भाई की हत्या की (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:40 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 8:09 AM IST

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मुजफ्फरनगर: पुरकाजी थाना क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने सोमवार शाम खूनी रूप ले लिया. पंचायत के दौरान सगे भाइयों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने लाइसेंसी राइफल से दूसरे भाई को गोली मार दी. घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम सूचना मिली कि ग्राम नूरनगर में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है. सूचना पर थाना पुरकाजी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची पूछताछ में पता चला कि दोनों पक्ष आपस में सगे भाई हैं. पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से दोनों में विवाद चल रहा था. सोमवार को इसी मामले में पंचायत हो रही थी, तभी विवाद बढ़ गया.

आरोप है कि दीपचंद पुत्र महेंद्र सिंह ने अपने भाई कृष्णपाल पुत्र महेंद्र सिंह पर लाइसेंसी राइफल से गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल कृष्णपाल को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि घटना पैतृक भूमि के विवाद के दौरान हुई. प्रथम दृष्टया लाइसेंसी राइफल से गोली चलने की बात सामने आई है. पुलिस ने आरोपी दीपचंद और उसके पुत्र अंशुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.


पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच में शुरू कर दी है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात है. कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.

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Last Updated : August 4, 2026 at 8:09 AM IST

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