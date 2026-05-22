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जखोली के जंगल में आग सुलगा रहा था शख्स, वनकर्मियों ने ड्रोन से पकड़ा

आग सुलगाता मिला शख्स ( फोटो सोर्स- Forest Department )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग अब हाईटेक तकनीकों का सहारा ले रहा है. इसी कड़ी में जखोली रेंज में वन विभाग की टीम ने ड्रोन निगरानी के दौरान एक व्यक्ति जंगल में आग सुलगाता मिला. जिसके बाद उसे दबोच लिया. विभाग ने आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएफओ खुद कर रहे ड्रोन मॉनिटरिंग: प्रभागीय वनाधिकारी खुद ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील वन क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. इसी कड़ी में 20 मई को जखोली रेंज के तैला कक्ष संख्या 7 में ड्रोन कैमरे की निगरानी के दौरान एक व्यक्ति को जंगल में आग लगाते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया. सूचना मिलते ही वन दरोगा बड़मा अनुभाग और तैला बीट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी अंधेरे और रात का फायदा उठाकर फरार हो गया. ड्रोन से निगरानी (फोटो सोर्स- Forest Department) अगले ही दिन दबोचा गया आरोपी: वन विभाग की टीम ने अगले दिन 21 मई को घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की. जांच में खुलासा हुआ कि आग लगाने की घटना को जखोली तहसील के पंद्रोला कुमड़ी के त्रिलोक सिंह जगवान ने अंजाम दिया था. पूछताछ में आरोपी ने वन क्षेत्र में आग लगाने की बात स्वीकार कर ली.