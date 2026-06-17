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रांची में RSS ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमले के बाद एक और कांड, शराब दुकान में लगाई आग, CCTV कैमरे में तस्वीरें कैद

रांची के पंडरा स्थित एक शराब की दुकान पर नकाबपोश आरोपी ने आग लगा दी. वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है.

LIQUOR SHOP SET ON FIRE IN RANCHI
शराब दुकान पर आग लगाते आरोपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 2:52 PM IST

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रांची: राजधानी के आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम से हमले की जांच पुलिस शुरू ही की थी कि रांची से एक और पेट्रोल कांड सामने आ गया. रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के एक वाइन शॉप पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आगजनी की कोशिश की गई. आग लगाने वाले व्यक्ति की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है.

सीसीटीवी में कैद वारदात

रांची पुलिस के रात्रि गश्ती के दावों की अपराधी पोल खोल रहे हैं. ताजा मामला रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र का है. मंगलवार की देर रात एक युवक स्कूटी पर आया और दुकान के शटर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है की आरोपी ने हेलमेट पहन रखा है. उसकी गतिविधियां भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है.

शराब दुकान पर आग लगाते आरोपी (ईटीवी भारत)

आरोपी खुद भी बाल-बाल बचा

सीसीटीवी में यह दिखाई दे रहा है कि आग लगाने वाला व्यक्ति स्कूटी के डिक्की से पेट्रोल से भरा बोतल निकालता है. उसके बाद पेट्रोल को दुकान के शटर के चारो तरफ छीट देता है. पहली बार माचिस जलाने पर उसकी माचिस बुझ जाती है, लेकिन दूसरी बार वह कामयाब हो जाता है. जैसे ही वह माचिस जलता है, पेट्रोल की आग तेजी के साथ फैलती है. इसमें आग लगाने वाला भी बाल बाल बचा है. आग लगते ही आरोपी भाग कर वापस स्कूटी के पास पहुंचता है और फिर वहां से फरार हो जाता है.

जांच में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी मिलने के बाद पंडरा पुलिस अपनी जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. पंडरा ओपी प्रभारी विवेक ने बताया की मामले की जांच की जा रही है. शराब दुकानदार से भी पूछताछ की गई है, ताकि यह पता चल सके क्या किसी से किसी तरह का विवाद पूर्व में हुआ था.

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