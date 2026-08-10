नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले को 20 साल कैद, पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा
कुनकुरी में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दैहिक शोषण के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 3:56 PM IST
जशपुर : जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एवं पॉक्सो), कुनकुरी ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को बीएनएस की धारा 137(2) के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. कारावास के दौरान दोनों सजा एक साथ चलेंगी.
क्या था मामला ?
मामला 28 जून 2025 का है. 14 वर्षीय बालिका अपनी छोटी बहन के साथ रथ मेला देखने गई थी. शाम को छोटी बहन घर लौट आई, लेकिन बड़ी बहन के वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. पूछताछ में छोटी बहन ने बताया कि आरोपी उसकी बड़ी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. आरोपी के धमकी दिए जाने के कारण छोटी बहन ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी थी.तलाश के बाद 30 जून को बालिका के पिता ने चौकी कोल्हेनझरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई.
पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरु की
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और अगले ही दिन 1 जुलाई 2025 को नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया. महिला पुलिस अधिकारी के सामने बालिका ने आरोपी पर प्यार और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया.
पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के साथ की पैरवी
पुलिस ने मामले में घटनास्थल का निरीक्षण, नजरी नक्शा तैयार करने और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए.आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया. विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया.
मजबूत विवेचना और पैरवी से हुई दोषसिद्धि
मामले की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी कोल्हेनझरिया एएसआई टेकराम सारथी एवं एएसपी भावेश कुमार समरथ ने की. वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की गई प्रभावी विवेचना और लोक अभियोजक भरत राम यादव की पैरवी के कारण विशेष न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. एसएसपी लाल उमेद सिंह ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.
इस प्रकरण में पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी से आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली है. महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और ऐसे अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- डॉ.लाल उमेद सिंह,एसएसपी
पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को जशपुर पुलिस गंभीरता से ले रही है.ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन और गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आरोपी को न्यायालय में कठोर सजा दिलाई जा सके.
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