ETV Bharat / state

मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख की ठगी करने के दोषी को सात साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक महीना अतिरिक्त जेल में सजा भुगतनी होगी. एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने काफी मेहनत की उसका परिणाम है कि आरोपी को सजा दिलाई जा सकी है. एसपी क्राइम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मेरठ में 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के अंतर्गत थाना साइबर क्राइम की ओर से की गई पैरवी के बाद डिजिटल अरेस्ट कर रुपये की ठगी करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सात वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

