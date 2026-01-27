मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख की ठगी करने के दोषी को सात साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने काफी मेहनत की, उसका परिणाम है कि आरोपी को सजा दिलाई जा सकी है.
January 27, 2026
मेरठ : डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक महीना अतिरिक्त जेल में सजा भुगतनी होगी.
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने काफी मेहनत की उसका परिणाम है कि आरोपी को सजा दिलाई जा सकी है. एसपी क्राइम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मेरठ में 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के अंतर्गत थाना साइबर क्राइम की ओर से की गई पैरवी के बाद डिजिटल अरेस्ट कर रुपये की ठगी करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सात वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
दरअसल, 15 नवंबर 2024 को मेरठ के रहने वाले शिकायतकर्ता की ओर से थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी गई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 8 नवंबर 2024 को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आई थी, जिसमें स्वयं को क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताकर उन्हें किसी ने डराया था. सीबीआई में शिकायत व गिरफ्तारी वारंट का भय दिखाते हुए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया था. इस दौरान कुल 15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी भी की गई थी.
एसपी क्राइम के मुताबिक, पुलिस से की गई शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. साइबर क्राइम की टीम ने जब उस आरोपी को ट्रेस किया तो पता चला कि आरोपी का नाम लेखराज था, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के दातांरामगढ़ का रहने वाला था. आरोपी के खिलाफ 14 नवंबर 2025 को न्यायालय में विवेचना के बाद पुलिस टीम द्वारा गवाहों को तलब कर सबूत जुटाए गये. प्रभावी पैरवी का असर ये हुआ कि विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया है. धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपये का जुर्माना न चुकाने पर 15 दिन और जेल में काटने होंगे.
