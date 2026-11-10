कोर्ट की खबरें : पत्नी की हत्या के आरोप में मिली थी उम्रकैद, हाईकोर्ट ने किया बरी, सफाईकर्मियों को लेकर मांगा शपथ पत्र
अदालत ने माना की शिकायतकर्ता पिता भी पक्षद्रोही हो गया और हत्या करने का कोई कारण भी सामने नहीं आया.
Published : November 10, 2026 at 7:38 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपीलार्थी पति को बरी कर दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राजवीर की अपील को स्वीकार करते हुए दिए. एडीजे, बयाना ने अपीलार्थी को 4 मार्च, 2015 को सजा सुनाई थी. वहीं, सफाईकर्मियों को अधिकारियों के कार्यालयों और आवास पर तैनाती मामले को लेकर कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरों से शपथ पत्र मांगा है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थी और मृतक करीब 15 साल से सुखी विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनके बीच कोई विवाद नहीं था. इसके अलावा फांसी लगाने में काम ली गई रस्सी को एफएसएल के लिए नहीं भेजा गया. वहीं मृतक के गले के अलावा अन्य जगह चोट का कोई निशान नहीं था. अदालत ने माना की शिकायतकर्ता पिता भी पक्षद्रोही हो गया और हत्या करने का कोई कारण भी सामने नहीं आया.
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अपील में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता रामफल ने 5 जुलाई, 2013 को रूपवास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसके बेटे राजवीर ने अपनी पत्नी की रस्सी से फांसी लगाकर हत्या कर दी है. मामले में एडीजे कोर्ट ने उसे उम्रकैद सुनाई.
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अपील में कहा गया कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था. इसके अलावा शिकायतकर्ता ने भी उसे हत्या करते नहीं देखा. अपीलार्थी के बेटे के बयान पर उसे सजा दी गई है, जबकि उसके बयान ही विरोधाभासी हैं. यदि वह हत्या करता तो मृतक के शरीर के दूसरे अंगों पर भी संघर्ष से निशान मिलते, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल गले पर ही चोट के निशान मिले हैं. ऐसे में उसे बरी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपीलार्थी को बरी कर दिया है.
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कितने सफाईर्मी अधिकारियों के यहां तैनात? : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से पूछा है कि जयपुर शहर की सफाई के लिए कितने सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. वहीं इनमें से कितने सफाई कर्मचारी अधिकारियों से कार्यालयों और उनके आवास पर तैनात किए गए हैं. अदालत ने इस संबंध में जिम्मेदार अफसरों को 16 नवंबर तक शपथ पत्र पेश कर जानकारी देने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि नगर निगम की ओर से भर्ती किए गए सफाई कर्मचारियों में से बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी अफसरों के कार्यालयों और आवास पर तैनात किए गए हैं. जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है. वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अदालती आदेश की पालना में उनकी ओर से शपथ पत्र पेश कर बिरला मंदिर के आसपास की कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी पेश की जा रही है.
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याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 31 मई, 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और नगर निगम को 16 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे. इसके बावजूद अभी तक आदेश की प्रभावी पालना नहीं हो रही है. बिरला मंदिर के पीछे गणेश नगर और आसपास की कॉलोनियों में नियमित सफाई नहीं हो रही है. ऐसे में दोषी अफसरों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए.