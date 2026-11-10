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कोर्ट की खबरें : पत्नी की हत्या के आरोप में मिली थी उम्रकैद, हाईकोर्ट ने किया बरी, सफाईकर्मियों को लेकर मांगा शपथ पत्र

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपीलार्थी पति को बरी कर दिया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राजवीर की अपील को स्वीकार करते हुए दिए. एडीजे, बयाना ने अपीलार्थी को 4 मार्च, 2015 को सजा सुनाई थी. वहीं, सफाईकर्मियों को अधिकारियों के कार्यालयों और आवास पर तैनाती मामले को लेकर कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरों से शपथ पत्र मांगा है.