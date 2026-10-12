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एटा में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की कैद, 80 हजार रुपए का अर्थदंड

दुष्कर्मी को 20 साल की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद एटा की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह कार्रवाई पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई है.

पूरा मामला थाना रिजोर क्षेत्र का है. नौ मई 2024 को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. शिकायत के आधार पर थाना रिजोर में मुकदमा अपराध संख्या 36/2024 दर्ज किया गया. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था.