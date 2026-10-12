एटा में नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की कैद, 80 हजार रुपए का अर्थदंड
मामला नौ मई 2024 का है. यह कार्रवाई पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:38 PM IST
एटा : ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद एटा की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह कार्रवाई पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई है.
पूरा मामला थाना रिजोर क्षेत्र का है. नौ मई 2024 को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. शिकायत के आधार पर थाना रिजोर में मुकदमा अपराध संख्या 36/2024 दर्ज किया गया. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था.
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित किए और अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र उदय प्रकाश, निवासी सुरेला, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद के विरुद्ध कार्रवाई की. पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करते हुए 14 जून 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. इसके बाद मामले का विचारण न्यायालय में हुआ.
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए चिह्नित मुकदमों की लगातार निगरानी की जा रही है. इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया. मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की. अभियोजन शाखा ने भी साक्ष्यों और मामले से जुड़े तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखने में सहयोग किया.
एडीजीसी प्रदीप गुप्ता ने बताया, पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 12 अक्टूबर 2026 को एटा स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय रेप पॉक्सो, सारिका गोयल ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
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