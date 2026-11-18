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Ajmer Crime : लिफ्ट के बहाने नाबालिग को बाइक से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

जिला न्यायालय अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पॉक्सो एक्ट मामले की कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला 24 जून 2025 का है, जब पीड़िता घर से बिना बताए मेड़ता जाने के लिए निकली थी. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ बैठा लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.