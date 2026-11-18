Ajmer Crime : लिफ्ट के बहाने नाबालिग को बाइक से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा
पीड़िता बिना बताए घर से कपड़े लेकर निकल गई थी, जिसे रास्ते में आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया.
Published : November 18, 2026 at 4:11 PM IST
अजमेर: पॉक्सो एक्ट मामले की कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला 24 जून 2025 का है, जब पीड़िता घर से बिना बताए मेड़ता जाने के लिए निकली थी. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ बैठा लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवाड़ी ने बताया कि 24 जून 2025 को पीड़िता की माता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. शुरुआत में पुलिस ने पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज की थी. बाद में प्रकरण में अनुसंधान करके पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट समेत कई धारों में प्रकरण दर्ज किया गया.
पढ़ें: करौली में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर, एक आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी
पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी कपड़ों का बैग लेकर घर पर बिना बताए मेड़ता के लिए निकली थी. इस दौरान एक व्यक्ति ने बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने उसे बैठा लिया. सड़क पर सुनसान जगह से आरोपी बाइक से पीड़िता को जंगल की ओर ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने धारा 180 के बयानों में अपने बयान दिए और घटना को सही बताया.
तिवाड़ी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 13 गवाह और 58 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट मामले की कोर्ट संख्या के पीठासीन अधिकारी ने बीएनएस की धारा 127(2) में 1 वर्ष के कठोर कारावास और 3 हजार रुपए आर्थिक दंड, 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के दंड से दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए दिलवाए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी मेड़ता क्षेत्र का निवासी धर्माराम है. धर्माराम पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में था.
इसे भी पढे़ं. प्रेमी के साथ घूमने निकली युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, लगाया जुर्माना
इसे भी पढे़ं. चिकसाना में 13 साल की नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, चार आरोपी पुलिस हिरासत में