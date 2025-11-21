ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में रेपिस्ट को 10 साल की कैद, नाबालिग को भगा ले गया था, पुलिस ने 43 दिनों में दाखिल की थी चार्जशीट

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी.

लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि यह मामला जनपद के राजाबली थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 13 जून 2024 को एक एफआईआर दर्ज करायी थी. जिसके मुताबिक, अभियुक्त बॉबी उर्फ प्रेम पुत्र सीताराम निवासी जनपद अलीगढ़ उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था.

पुलिस ने बालिका को बरामद कर जब उसके बयान दर्ज किए. नाबालिग ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान, पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को कोर्ट में हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. कई गवाह और साक्ष्य कोर्ट के सम्मुख पेश हुए.