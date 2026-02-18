ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा; घर में घुसकर की थी वारदात, विरोध करने पर पिटाई भी की

फिरोजाबाद : जिले के थाना टूंडला क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म और मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी चन्दन को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

लोक अभियोजक राजीव उपाध्याय के मुताबिक, यह सजा एडीजे-11, फिरोजाबाद के न्यायाधीश अतुल चौधरी की अदालत ने सुनाया है. उन्होंने बताया कि 13 मई 2022 को पीड़िता की तहरीर पर थाना टूण्डला में घर मे घुसकर मारपीट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने घर में घुसकर अकेली पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौज और शारीरिक शोषण किया.

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की.पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए.साक्ष्य भी संकलित किये.साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक छत्तर पाल द्वारा महज 92 दिनों के भीतर 13 अगस्त 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया.