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विवाद के बाद युवती पर चढ़ाई युवक ने गाड़ी, आरोपी गिरफ्तार, साथी हिरासत में

राजधानी लखनऊ में विवाद के बाद युवती पर चढ़ाई युवक ने गाड़ी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर विस्तार में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास बुधवार विवाद के बाद एक युवती को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी के एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है. घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने बताया कि पीड़िता महिला आरोपी से पहले से परिचित थी. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा. (ईटीवी भारत) इसी विवाद के बाद आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर युवती को गाड़ी से टक्कर मारी और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके साथी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है. दीक्षा शर्मा ने बताया कि विवाद किस बात को लेकर हुआ और घटना को अंजाम देने के पीछे आरोपी की क्या मंशा थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और घटनाक्रम की भी जांच कर रही है. साथ ही आरोपी के साथी की भूमिका को लेकर भी पूछताछ की जा रही है. लखनऊ में विवाद के बाद युवती पर चढ़ाई युवक ने गाड़ी. (ईटीवी भारत) पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.