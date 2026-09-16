विवाद के बाद युवती पर चढ़ाई युवक ने गाड़ी, आरोपी गिरफ्तार, साथी हिरासत में
विवाद के बाद एक युवती को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 4:18 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 5:15 PM IST
लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर विस्तार में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास बुधवार विवाद के बाद एक युवती को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी के एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है. घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.
घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने बताया कि पीड़िता महिला आरोपी से पहले से परिचित थी. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.
इसी विवाद के बाद आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर युवती को गाड़ी से टक्कर मारी और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके साथी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है.
दीक्षा शर्मा ने बताया कि विवाद किस बात को लेकर हुआ और घटना को अंजाम देने के पीछे आरोपी की क्या मंशा थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और घटनाक्रम की भी जांच कर रही है. साथ ही आरोपी के साथी की भूमिका को लेकर भी पूछताछ की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि वीडियो में कार के आगे युवती दिखाई दे रही है. आरोप है कि युवती को टक्कर मारने के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी और कुछ दूर तक उसे बोनट पर लेकर चलता रहा. इसके बाद युवती नीचे गिर गई और घायल हो गई.
युवती की पहचान एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती के तौर पर हुई है. आरोपी युवक का नाम शहनवाज अली है.
युवती का आरोप है कि वह शहनवाज के साथ रिलेशनशिप में थी. बुधवार सुबह वह जनेश्वर मिश्र पार्क के पास चाय पीने गई थी. इसी दौरान शहनवाज अपने दोस्त दानिश और दो अन्य युवतियों के साथ वहां पहुंचा.
बताया जा रहा है कि शहनवाज को दूसरी युवतियों के साथ देखकर युवती ने इसका विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी.
युवती ने आरोप लगाया कि शहनवाज और उसके दोस्त दानिश ने उसके साथ गाली-गलौज की. इसके बाद दोनों युवक कार में बैठकर वहां से जाने लगे. युवती ने कार को रोकने की कोशिश की.
आरोप है कि इसी दौरान चालक ने कार आगे बढ़ा दी और युवती को टक्कर लग गई. टक्कर के बाद युवती कार के बोनट पर लटक गई. इसके बावजूद कार नहीं रोकी गई और कुछ दूरी तक कार चलती रही.
बाद में युवती बोनट से नीचे गिर गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
युवती की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि शहनवाज ने शुरुआत में अपनी पहचान यश ठाकुर के नाम से बताई थी.
बाद में युवती को उसकी असली पहचान के बारे में जानकारी हुई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया.
पुलिस वायरल वीडियो और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. कार का नंबर UP32 KH 8090 है. अब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. पुलिस ने घटना वाली कार को भी बरामद कर लिया है.